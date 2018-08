Rareș Bogdan: "10 august 2018, Ziua în care România renunță OFICIAL la democrație"

Rares Bogdan

Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan critică intervenția brutală a Jandarmeriei la protestul diasporei: nici măcar Erdogan în Turcia nu a acționat așa împotriva protestelor din Piața Taksim, spune acesta.

"10 august 2018, Ziua in care in mod OFICIAL Romania renunta dupa 28 de ani la Democratie in favoarea Autocratiei. Nici macar in Turcia nu a actionat asa Erdogan in Piata Taksim. #jandarmeriaaparahotia", a scris Rareș Bogdan pe Facebook.