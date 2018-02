Rareș Bogdan explodează după anunțul lui Toader: ”Ce va face Klaus Iohannis?”

Rares Bogdan

Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rareș Bogdan, a izbucnit după anunțul lui Tudorel Toader privind propunerea de revocare a șefei DNA.

”ROMANIA moare putin cate putin.........Politicul cu o incredere de sub 10% cotropeste celelalte puteri.

Si uite asa cade o tara de pe harta...... Turcia, Belarus scrie pe noi. (Nici macar Ungaria sau Polonia!) Nu e in regula ce se intampla cu tara asta! Azi e DNA, maine e SPP, poimaine Parchetul General, apoi SRI si apoi presa libera si dupa asta ....izolat sau suspendat Presedintele. Si GATA. S-a incheiat. Romanie plai cu foi......dar si cu boi!

P.S. Clar ca Gargamel asta ar trebui sa aiba un loc rezervat la Socola..... omul e cevaaaaa!??? Iar asta cu “sfidarea Parlamentului” imi arata ca omul nu pricepe ca separatia puterilor in stat este vitala pentru un Stat de Drept real.

Ora 19.19, 22 februarie, 2018, Tudorel Toader: Incep procedura de revocare a Sefei DNA.

TOTUL a ajuns la mana Presedintelui Romaniei. Ce va face Klaus Iohannis?”, scri Rareș Bogdan Pe Facebook.

Ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Decizia finală o ia însă președintele Klaus Iohanis.