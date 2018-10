Rareș Bogdan: Dragnea-Piaza Rea și-a bătut joc de 3 milioane de români.Eșecul total al 3 televiziuni

Rares Bogdan, Jocuri de Putere la ora 21

Referendumul pentru redefinirea familiei se îndreaptă către un eșec răsunător, iar Coaliția pentru Familie îl acuză direct pe Liviu Dragnea de boicot. Realizatorul TV Rareș Bogdan spune că șeful PSD "a reușit să își bată joc și de inițiativa a 3 milioane de semnatari sinceri și de buna credință a Coaliției pentru Familie și de BOR".

Jurnalistul Realitatea TV consideră jocul închis, iar referendumul invalidat, după estimările de prezență de la ora 19.00.

Rezultatul reprezintă eșecul TOTAL, spune Rareș Bogdan, demonstrat încă o data, pentru 3 televiziuni si pentru vectorii lor de imagine:

"La ora 19.00 prezenta este de 18.14%. Referendumul este INVALIDAT.

La 18.00 prezenta este de 17.06%

Joc inchis.

Poate vor intelege toti ce inseamna ....CiumaRosie..... si Dragnea-PIAZA REA ....cel ce a reusit sa isi bata joc si de initiativa a 3 milioane de semnatari sinceri si de buna credinta ai Coalitiei pentru Familie si de BOR! Asta dupa ce in prealabil si-au batut joc de Romania. Diseara la 21.00 voi fi devastator cu toti! Cu absolut toti. Pentru ca rezultatul spune mai multe decat va inchipuiti. Este si esecul TOTAL, demonstrat inca o data, pentru 3 televiziuni si pentru vectorii lor de imagine! La 21.00 EXCLUSIV la "Jocuri de Putere cu Rares Bogdan" veti vedea REALITATEA Romaniei zilelor noastre. La 21.30 Oreste, Oana, Cristi Diaconescu, Ion M. Ionita, Mihai Neamtu, Adrian Papahagi, Stelian Negrea, Ion Bogdan Lefter, George Grigoriu, Ciprian Necula si COZMIN GUSA (ora 21.15) despre un Referendum cat un secol de invataturi...... Ora 21.00 Adevarul incepe ACUM. 21.00 pana tarziu in noapte! Pana foarte tarziu in noapte.....", a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.