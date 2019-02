Rareș Bogdan, dezvăluire despre coloana de dube ale jandarmeriei care vin spre București

O coloană de dube ale jandarmeriei a fost filmată în timp ce se îndrepta spre București. Rareș Bogdan spune că forțele de ordine vin în Capitală pentru a asigura ordinea la meciul FCSB-Universitatea Craiova.

Rareș Bogdan îi liniștește pe cetățenii îngrijorați de coloana de dube ale jandarmeriei flmată în timp ce se îndrepta spre București.

”Este normal sa suflam si in iaurt. Este absolut normal sa fim ingrijorati. M-am interesat insa si am inteles ca dubele de Jandarmerie care vin dinapre Craiova si Pitesti sunt strict pentru protectia marelui Derby fotbalistic FCSB - Universittea Craiova, din Banie sunt anuntati peste 10.000 de fani alb-albastrii si se incearca preintampinarea oricaror violente prin eventuale ciocniri cu galeriile din Bucuresti. Daca e strict asa, vom vedea, am fost sunat sa fiu asigurat ca NU vor sari calul jandarmii asta seara in Piata Victoriei si sa nu avem motive de ingrijorare. Deci, nu stati acasa ca nu aveti de ce!! La plimbare in Piata Victoriei.

Daca vor sari din nou calul, e simplu, ....Visinescu si Ficior au platit pana la urma, iar Gelu Voiculescu, Ion Iliescu si Magureanu sunt INCULPATI. Pana si pe Eichmann l-au gasit si l-au adus la judecata si plata pentru crimele savarsite! Nimic nu l-a scapat pe criminalul nazist”, a scris Rareș Bogan pe Facebook.