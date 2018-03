Rareș Bogdan, despre protocoalele SRI-DNA: "Nu mi se pare nimic grav. Propaganda PSD, dejucată"

Rares Bogdan

Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan a comentat, vineri seara, într-o ediție specială a emisiunii "Realitatea Românească" desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA. Din prima lectură a documentului, precum și din reacțiile liderilor social-democrați se poate spune că lucrurile au fost mult exagerate de propaganda PSD, consideră Rareș Bogdan.

"Nu mi se pare nimic grav. Dacă erau protocoale semnate cu triada chinezească, cu Camorra siciliană, da, era o problemă. Propaganda PSD ne-a tot spus că în aceste protocoale se ascunde capitularea procurorilor DNA în fața ofițerilor SRI. Nu e vorba de așa ceva", a declarat Rareș Bogdan.

Realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" consideră că modul în care sunt atacate instituțiile fundamentale ale statului român pune în pericol securitatea națională într-un context geopolitic extrem de complicat.

"Am înțeles că sunt mai multe protocoale, să le facă pe toate cunoscute. Într-o lume globală, cu o situație geopolitică înfiorătoare - am văzut chiar astăzi cum MAE a recunoscut că teritoriul României este infestat de spionajul rusesc - tu fragilizezi stâlpii de susținere, îți dai la temelie în structurile de putere și ale securității naționale. Devii victimă sigură, victima țărilor din jur care vor să destabilizeze România", a explicat Rareș Bogdan.

Este extrem de grav faptul că liderii alianței de guvernare PSD-ALDE vor să schimbe legile serviciilor și că "înjură" cu fiecare prilej partenerii occidentali ai României, arată jurnalistul Realitatea TV.

Omul de televiziune a arătat cum "petarda" cu protocoalele SRI-DNA se înscrie într-o serie de deturnări ale atenției operate de "propaganda PSD".

"Îți amintești care era prima "știre" cu care a venit Dragnea după alegeri, cu gaura de 7 miliarde lăsată de guvernul Cioloș? A fost o prostie. A ținut atenția opiniei publice 3 săptămâni, iar apoi a fost demontată chiar de oamenii din PSD, de Viorel Ștefan, ministrul de Finanțe de atunci. A umat povestea cu OUG 13 și au strigat că Guvernul nu poate lucra din cauza mișcării Rezist. Alte subiecte inventate rând pe rând: Binomul, Statul paralel sau că străinii, americanii sunt de vină. Consultanții PSD se inspiră din modele care au dat succes în alte țări", a mai spus jurnalistul Realitatea TV.

Realizatorul TV a vorbit despre personajele din PSD, despre care a spus că nu se pot împărţi în bune şi rele. Motivul? Rareş Bogdan consideră că Partidul Social Democrat este o clică.

"România este condusă de 1 an şi 3 luni de Liviu Dragnea, care are puteri absolute şi care încalcă în picioare toate promisiunile electorale promise românilor. Românii nu mai au încredere că în ţara asta va mai răsări soarele şi pleacă. Când l-am avut în faţă pe Dragnea regret că nu i-am difuzat în faţă imaginile cu casa aia mare... Eu pot să am orice pentru că sunt privat. Tu, care ai lucrat doar la statul român, cum? Niciun judeţ nu e mai sărac ca Teleormanul, iar oamenii n-au nicio vină.

Românii încearcă să voteze ceea ce primesc. Cât timp sunt legaţi de ajutoarele sociale, cât timp modelul baronului funcţionează, nu-i acuz pe acei oameni. Eu nu cred că există o parte bună şi o parte rea în PSD. Eu cred că PSD este o clică, o gaşcă de indivizi agăţaţi de borcalene de miere ale statului sau personaje care vor să scape de dosarele penale.

Reproşez SRI-ului un lucru: este inadmisibil într-un stat normal să încasezi picioare în gură de 1 an şi 6 luni, să slăbeşti ca structura în ce înseamnă securitatea naţională, tu să-ţi laşi instituţia să primească picioare în gură zi de zi.Toţi neaveniţii scuipă spre SRI sau DNA. Când unul vorbeşte şi nu e adevărat, intervii şi-ţi aperi instituţia", a mai spus Rareș Bogdan.