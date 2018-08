Rareș Bogdan: Cucoş, unul dintre responsabilii de împuşcarea în cap a 2 demonstranţi din Kosovo

Cucos implicat în Kosovo

Rareş Bogdan face dezvăluiri despre trecutul colonelului Sebastian Cucoş, aflat la conducerea Jandarmeriei Române în timpul protestului diasporei, din 10 august 2018, scrie Ziua de Cluj.

"Colonelul Cucoş, unul dintre responsabilii direcţi de împuşcarea în cap de către jandarmii români prezenţi în misiunea de menţinere a păcii a doi tineri demonstranţi in Kosovo a fost promovat în România ca şef al Jamdarmeriei! Oare cei care l-au promovat au sperat să procedeze la fel şi în Piaţa Victoriei vineri seara, pe 10 august?", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Începând de miercuri, prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ Cătălin Sindile, a fost împuternicit în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Ionuţ Cătălin Sindile are 40 de ani şi este născut în judeţul Teleorman. A absolvit Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", la arma jandarmi, în anul 2000 şi are o experienţă de 18 ani în Jandarmeria Română. Sindile a mai desfăşurat activitate profesională în cadrul Jandarmeriei Române, inclusiv mai multe misiuni internaţionale sub egida Uniunii Europene.

Decizia vine în contextul în care interimatul lui Sebastian Cucoş la conducerea Jandarmeriei Române a expirat, iar preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că o decizie privindu-l pe Cucoş, pentru care ministerul Afacerilor Interne a transmis documentele către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, va fi făcută după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenţia forţelor de ordine la protestul din 10 august.