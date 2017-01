Rareș Bogdan: "Cu Meleșcanu și Năstase România nu poate fi reformată sau modernizată"

Meleșcanu și Năstase, propuși miniștri în guvernul Grindeanu, sunt două nume care au prea multe legături cu comunismul, Securitatea și neo-comunismul, consideră Rareș Bogdan. Realizatorul emisiunii ”Jocuri de Putere” este de părere că România are nevoie de o alternativă în ceea ce privește partidele politice.

”Mi-am propus sa tac si sa imi vad de vacanta dar pur si simplu nu pot. Asta deja e prea mult! Cu Melescanu si Pavel Nastase nu poate fi reformata si modernizata Romania! Parca suntem pe timpurile 'Presedintelui pentru linistea noastra'... scolit la Frunze”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.

In opinia sa, Melescanu si Nastase sunt doua nume care au ”prea multe legaturi cu comunismul, Securitatea si neo-comunismul” primului deceniu al perioadei asa zisei post-revolutii.

”E prea mult. Oamenii acestia ce au castigat in mod clar alegerile vor cu tot dinatinsul sa ne demonstreze ca temerile noastre in ceea ce ii priveste sunt justificate! Pe langa Pavel Nastase credeti-ma ca Ecaterina Andronescu este intruchiparea reformei. Asta ca sa puteti pricepe exact despre ce vorbim noi aici. Mele... simplu, din '67 in Sistem - si cu asta am spus tot. Sigur ca un tip elegant, afabil, uns cu toate alifiile, un gentleman in aparenta, dar cu o istorie atat de tenebroasa incat cerul se intuneca deasupra sa...”, a mai afirmat realizatorul ”Jocuri de Putere”.

Nu există alternativă, în contextul în care partidele de Dreapta sunt fie în ”degringoladă totală”, fie în căutarea identității, susține Rareș Bogdan.

”Pacat de Tara aceasta si de sperantele de acum doi ani...... Asta e, Romania nu moare dar pare ca se preda... Cel mai ingrijorator ramane totusi faptul ca alternativa azi nu exista, partidele de dreapta unul e in degringolada totala, altul isi cauta drumul si identitatea si celalalt de mai mica forta sta la capricile unui lider absolut, obosit si zaharisit imbatranit in rele. ALTERNATIVA trebuie sa apara rapid si in forta pentru ca altfel va fi jale...

P.S. Poate totusi cei doi nu vor face parte din Executiv si au fost alarme false. Speranta moare ultima.

UpDate: Oooooooo, domnul Daea la Agricultura! Asta nu a castigat nici acum 13 ani 'pariul cu agricultua', m-as mira sa il castige acum.... Trei 'Dinozauri' pentru linistea noastra! Sa fie bine ca sa nu fie foarte rau!

UpDate2: TOTUSI as nota prezenta unui om de un bun simt si o cultura renascentista de-a dreptul in 'Guvernul Dragnea-Grindeanu', vorbesc cat se poate de serios, tanarul Ionut Vulpescu este o 'floare' in acest guven... cu o floare insa nu se face primavara! Despre restul tac pentru moment, adica pentru aceasta postare... dar urmaresc cu atentie, vorba unui clasic in viata!”, a mai scris jurnalistul Realitatea TV.