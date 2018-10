Rareș Bogdan, avertisment dramatic: ”Aici va duce Dragnea această țară!”

Rareş Bogdan

Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, trage un semnal de alarmă cu privire la acțiunile guvernului PSD.

Rareș Bogdan avertizează că Liviu Dragnea este dispus să ducă România în direcția spre care merg Ungaria lui Viktor Orban și Turcia lui Recep Tayyip Erdogan și atrage atenția asupra unui viitor fără presă critică, fără Realitatea TV.

”Aici vreti voi sa ajungem?”, întreabă Rareș Bogdan, cu referire la măsurile luate înm Ungaria pentru îngrădirea manifestațiilor libere.

”Noi, cu siguranta NU, ei cu siguranta DA. Liviu Dragnea si ai sai penduleaza intre doua modele, cel al Ungariei lui Orban si cel al Turciei lui Erdogan. Calitatea vietii compromisa incredibil in ultimii doi ani. Sigur, se va putea trai, doar si in Romania lui Ceausescu se putea... Libertatile sunt pentru multi un moft al celor carcotasi... Votantii PSD nu au nevoie de libertati, pentru ei adevarul unic rostit de megafoanele finantate de putere este suficient si incontestabil. Va rog sa va ganditi cum ar fi aratat ziua si adevarul unui 10 august fara RealitateaTv... si cateva alte portaluri independente de stiri, plus o singura alta televiziune din cinci! Aici va duce Dragnea aceasta tara in cazul in care noi vom ramane pasivi si vom prefera tacerea complice”, spune Rareș Bogdan.