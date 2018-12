Rareș Bogdan, anunț dramatic în toiul nopții: ”Sfârșitul!”

Rares Bogdan

Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a asigurat că Liviu Dragnea este deja trecutul și a subliniat că România nu se va preda în fața unui discurs al urii precum cel folosit de șeful PSD la Consiliul Executiv al partidului, duminică.

”Guvernul stie ca nu poate da ordonanta de amnistie si gratiere. Ar insemna sfarsitul pentru ei. Starea de nervozitate din Romania a atins cote alarmante iar asta ar fi chibritul, scanteia. O parte dintre pesedisti stiu ca guvernarea in interesul infractorilor si pentru infractori ar fi atunci mai vizibila ca oricand. Deja pesedistii si militantii lor se confrunta zilnic in teritoriu cu situatii neplacute, fara precedent! Dragnea incearca din nou sa isi pacaleasca partidul. Discursul de astazi ce a parut unul de instaurare a unui regim de tip “nationalist-comunist” a fost unul a unui individ disperat, speriat de ce i se poate intampla. A fost un discurs strict pentru partid si mai ales pentru alesii sai. Dragnea trebuie sa ramana “pe cal” pentru ei. Dar Dragnea Liviu Nicolae este deja trecutul pentru Romania si inclusiv pentru PSD. Stie ca nu mai are cum sa scape dupa ce a generat nebunia anti-UE, anti-democratie, anti-capitalism, anti-corporatii multinationale ce au peste 1,4 milioane de salariati romani(!!!), anti-Presedinte, anti-Stat de Drept si anti-romani pe 10 august. Dragnea e speriat de hemoragia spre Ponta si ai lui si atunci a ales calea discursului de tip paranoia asezonat cu accente ultranationaliste, mai mult nationalist-ceausiste, ce pare dementa de oriunde te uiti, pentru ca activul de baza al PSD sa fie convins ca Dragnea e viu, traieste inca si este omul care sfideaza tot, ca inca este puternic si reprezinta o alernativa. Dragnea exaspereaza o tara, ingrijoreaza un continent, sfideaza un popor si isi fraiereste colegii din clica infractionala, respectiv pe cei ce au cotizat pentru OUG pe Amnistie..... Partidul e dus de nas cu buna stiinta. Isi bate joc de armata pesedista oferind o retorica pe xare acestia au fost indoctrinati, “formati” ca vor sa auda.

Apropo, stie cineva cu ce se mai ocupa baronul Oprisan? L-am vazut tare pornit. Oare de ce? Ma intreb si eu, ca tot romanul, impartial....

P.S. Si inca ceva.... in Jandarmeria si Politia pe care se bazeaza in situatii mai complicate, exista o masa uriasa de oameni onesti ce nu se vor mai lasa folositi si manipulati ca pe 10 august... inclusiv intre cei cu functii mari si grade multe. In cele doua arme este o fierbere uriasa din cauza “rusinii 10 august”.

Deci, repet, Dragnea a vorbit strict pentru activul de baza al PSD, pentru UDMR-ul de tip PSDragnea si pentru Tariceanu ce este tinut ca un papagal in colivia Parlamentului prin votul pe imunitate. A fost o cacealma in toata puterea cuvantului, una insa ce a aprins beculetele rosii si a pornit alarmele in afara granitelor Romaniei si a activat un popor non-pesedist extrem de atent si pregatit sa nu se lase dus in autocratie de tip post-sovietic. Romania frumoasa NU se preda in fata unui astfel de discurs al urii”, a scfis Rareș Bogdan, pe Facebook, după CEx al PSD.