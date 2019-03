Rareș Bogdan a făcut anunțul așteptat de fanii lui

Rareș Bogdan a anunțat că va continua să fie prezent pe micile ecrane, deși a acceptat să intre în politică, fiind validat cap de listă al PNL pentru alegerile europarlamentare.

Rareș Bogdan a spus că va mai apărea la televizor, dar ca invitat.

"Voi incerca sa fiu in fiecare zi pana la alegeri pe minimum un post de stiri ca invitat. La Realitatea voi fi mult mai des decat se asteapta unii", a menționat Rareș Bogdan.

Ieri, imediat după ce a acceptat oficial intrarea în politică, Rareș Bogdan a anunțat pentru site-ul realitatea.net ce va face în următoarea perioadă.

"Voi ajunge in fiecare oras din Romania in urmatoarele 10 saptamani. Voi explica fiecarui membru, fiecarui militant, activist, simpatizant PNL ca, pentru prima data in istoria postdecembrista, PNL poate fi primul partid din Romania in seara zilei de 26 mai", a explicat Rareș Bogdan pentru realitatea.net.

Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal a validat ieri lista cu candidaţii pentru alegerile europarlamentare. Lista a fost deschisă de realizatorul Realitatea TV Rareş Bogdan, care va părăsi presa.

Lista cu candidaţii eligibili, validaţi în Biroul Politic Naţional al PNL:

1. Rareş Bogdan, jurnalist Realitatea TV

2. Mircea Hava, primar Alba Iulia

3. Siegfried Mureşan, europarlamentar

4. Daniel Buda, europarlamentar

5. Adina Vălean, europarlamentar

6. Vasile Blaga, fost co-preşedinte PNL, fost preşedinte PDL

7. Dan Motreanu, fost deputat, fost secretar general PNL

8. Gheorghe Falcă, primar Arad

9. Cristian Buşoi, europarlamentar

10. Marian-Jean Marinescu, europarlamentar

11. Vlad Nistor

12. Mihai Ţurcanu, europarlamentar