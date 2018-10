Raportul privind Spitalul Universitar va fi trimis la Parchet: "Există probleme de natură penală"

Raportul realizat în urma controlului care a avut loc la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi trimis la Parchet, întrucât s-au constatat anumite aspecte de natură penală, a declarat vineri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

"Referitor la raportul de control, după cum ştiţi, în urma sesizărilor celor doi asistenţi care au intrat în greva foamei şi nu numai am trimis o echipă de control la Spitalul Universitar. De asemenea, au fost echipe de control din partea CNAS, din partea DSP a Municipiului Bucureşti, am primit zilele trecute un draft al acestui raport. Pot să vă spun că parţial unele sesizări s-au adeverit, în sensul că nu au fost efectuate procedurile de dezinfecţie aşa cum trebuie în Ambulatoriu de Specialitate, fapt pentru care unitatea a fost sancţionată în timpul controlului. Am constatat, de asemenea, că s-ar putea să existe nişte probleme de natură penală la modul în care s-au făcut achiziţiile din fondurile MS. Precizez că acest control s-a întins pe o perioadă mai îndelungată de timp, adică am început cu anul 2013. Obiectivele vizate au fost legate de modul în care sunt utilizate serviciile medicale pacienţilor, de modul în care au fost utilizate fondurile Ministerului Sănătăţii, modul în care angajaţii cunosc protocoalele, procedurile de curăţenie, de dezinfecţie la nivelul Spitalului Universitar. Aşa cum spuneam, am constatat că sunt anumite aspecte de natură penală, drept pentru care întregul raport al acestui control va fi trimis la Parchet", a spus Sorina Pintea, la Ministerul Sănătăţii, conform agerpres.ro