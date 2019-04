Raport Comisia SRI: Ca să ajungă premier, George Maior a angajat SRI în acțiuni de poliție politică

Comisia parlamentară specială a Camerei Deputaților pentru controlul activității SRI afirmă, în „Raportul privind folosirea SRI de către George Maior în scopuri personale”, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, că fostul director SRI a incalcat legislatia prin actiuni de politie politica pentru a ajunge prim-ministru.





„În susținerea prezentului raport au fost studiate stenogramele și documentele depuse la Comisii de către domnii: Horia Georgescu (doua audieri, insumand 166 de pagini de stenograma), George Maior (doua audieri, insumand 158 de pagini de stenograma), Sorin Blejnar (14 pagini de stenograma), Dumitru Dumbrava (171 de pagini de stenograma), Florian Coldea (249 de pagini), dar și a acțiunilor de control parlamentar efectuate la unitățile centrale ale SRI și a unor sesizări și documente depuse la Comisie”, potrivit Raportului.

Extras din raportul comisiei:

„Coroborand declaratiile si probele detinute de Comisie putem concluziona, in mod cert si fara echivoc, ca dl George Maior a mintit Comisia de control, denaturand adevarul cu privire la relatia institutionala si personala avuta cu fostul sef al ANI, fiind principalul vector raportat la relationarea institutionala cu ANI, si, in particulat, in plan personal, formal sau informal, cu Horia Georgescu. Dl George Cristian Maior (...) a incalcat legislatia care reglementeaza activitatea institutiei pe care a condus-o si a angajat institutia in actiuni reprobabile, care au lezat interesele partidelor politice sau ale persoanelor fizice sau juridice. Aceste elemente se circumscriu unor actiuni de politie politica, menite sa afecteze grav procese democratice, in beneficiul propriu si personal, pentru a obtine influenta politica nelegitima, in vederea obtinerii functiei de prim-ministru al Romaniei, in eventualitatea castigarii alegerilor prezidentiale de catre Victor Ponta”