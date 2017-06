Rămăşiţe ale altor două persoane, descoperite în coşciugul fostului preşedinte Lech Kaczysnki

Autoritatile poloneze au anuntat ca au descoperit ramasitele a inca doua persoane in cosciugul fostului presedinte Lech Kaczynski, mort intr-un accident de avion, in Rusia, in 2010.

Sicriele lui Kaczynski si ale altor 11 dintre cele 96 de victime contineau ramasite de la mai multe persoane, au anuntat procurorii, dupa ce au examinat 24 de cadavre, in urma accidentului, pe care unii oficiali din partidul de guvernare l-au pus pe seama unei explozii la bord, relateaza Reuters.

Procurorul General adjunct Marek Pasionek a explicat ca in cosciugul arhiepiscopului Miron Chodakowski, de exemplu, se afla numai partea de sus a prelatului, in timp ce jumatatea de jos este a fostului general Tadeusz Ploski.

In sicriul generalului Bronislaw Kwiatkowski se afla 14 bucati de cadavre apartinand unui numar de sapte persoane, a mai spus Pasionek, adaugand ca noile autopsii se vor incheia pana in aprilie anul viitor.

Anchetatorii polonezi exhumeaza in prezent toate cele 96 de victime, pentru a verifica din nou cauza mortii, desi o parte dintre familii se opun, relatează ziare.com.

La Moscova, Kremlinul si Ministerul rus de Externe nu au raspuns cererilor de comentarii.

"Astazi stim ca nimeni nu si-a dat silinta (in autopsiile facute in Rusia - n.red.). In cel mai bun caz, a fost nonsalanta, iar in cel mai rau caz - rea-vointa", a afirmat Magdalena Merta, vaduva lui Tomasz Merta, un inalt oficial din Ministerul Culturii care si-a pierdut viata in tragedie.

Ea a acuzat Moscova de "atitudine mizerabila fata de morti".

Sicriele victimelor au fost sigilate in Rusia si returnate Poloniei la doua saptamani dupa accident.