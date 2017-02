Raluca Turcan, prima reacţie după ce Florin Iordache a plecat de la Justiţie

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a avut o primă reacţie, după ce Florin Iordache a demisionat din fruntea Ministerului Justiţiei. Aceasta a precizat că demisia lui Florin Iordache nu oferă nicio garanție față de alte probabile abuzuri ale Guvernului sau ale majorității PSD-ALDE.

"A fost sacrificat unul dintre executanții lui Liviu Dragnea. Demisia lui Florin Iordache nu oferă nicio garanție față de alte probabile abuzuri ale Guvernului sau ale majorității PSD-ALDE", a scris aceasta, pe Facebook:

Florin Iordache a anunţat, joi, că demizionează din funcţia de ministru al Justiţiei, deşi toate iniţiativele asumate cât a fost în această funcţie sunt ”legale şi constituţionale”.

El a susţinut că toate iniţiativele sale sunt legale şi constituţionale, dar pentru opinia publică nu a fost suficient.

”De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria.

Declaraţia prin care acesta şi-a anunţat demisia a durat 45 de secunde, după care Iordache a plecat fără a răspunde la vreo întrebare a jurnaliştilor.