Raluca Turcan a anunţat pe cine susţine la şefia PNL

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat luni ca il sustine pe Ludovic Orban la alegerile interne, avand in vedere ca este singurul care i-a solicitat sprijinul, dar si pentru ca Orban este "persoana care poate sa stranga cel mai bine energiile din interiorul PNL".

Raluca Turcan a afirmat , luni, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca misiunea sa in calitate de presedinte interimar al PNL, aceea de a "tine partidul unit pana la Congres", a fost indeplinita, transmite News.ro.



"As dori sa fac un anunt, pentru ca misiunea mea in calitate de presedinte interimar al PNL a fost sa tin partidul unit pana la momentul Congresului, sa tin partidul pe directia care sa atraga cat mai multi oameni care se simt dezamagiti de prestatia PSD in ultima perioada si, de asemenea, Congresul sa fie un moment unificator, in urma caruia PNL sa iasa intarit. Avem o competitie interna si o buna parte din misiunea pe care mi-am asumat-o a fost indeplinita", a afirmat Turcan.



Presedintele interimar al PNL a precizat ca in competitia interna din partid Ludovic Orban i-a solicitat "sprijinul si interventia" pe motiunea pe care o va propune Congresului, in data de 17 iunie.

"Cele doua cai pe care le propun si le solicit in echipa care va strange energiile in jurul domnului Ludovic Orban sunt structurarea unei opozitii solide la PSD si parteneriatul cu Klaus Iohannis. Ludovic Orban este singurul candidat la presedintia PNL care mi-a solicitat sprijinul si interventia si completarea pe motiunea pe care domnia sa o va inainta in fata Congresului. In conditiile in care consider ca PNL are nevoie ca de aer de aceasta unitate interna, de autoritate si de experienta a liderului astfel incat baza sa se simta motivata suta la suta pentru a-i servi pe cei care se uita spre PNL, am decis ca astazi sa semnez motiunea domnului Ludovic Orban si sa completez aceasta motiune cu cele doua directii strategice: opozitie ferma la PSD si parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis", a mai declarat Turcan.