Raluca Prună: Umblă vorba în târg că România nu va prelua președinția UE cu acest guvern

Fostul ministru al Justiției Raluca Prună lansează o serie de critici la adresa lui Dăncilă, după prestația din Parlamentul European, afirmând că „intervenția premierului a fost jalnică”, iar discursul a fost unui „agresiv-defensiv”. Mai mult, fostul ministru afirmă că „umblă vorba în târg că România nu va prelua președinția UE cu acest guvern”.

„La rece despre dezbaterea in plenul Parlamentului European privind deriva Romaniei.



1. Interventia premierului roman a fost jalnica. Un discurs agresiv-defensiv, dupa ce guvernarea prin papusarii ei a fost prinsa in fapt cu chestii una mai grava decat alta. Nu am nicio compasiune pentru Viorica Dancila, ca proxy, ca femeie, ca figurant, ca roman, ca orice. Joaca intr-o piesa pe care nu o pricepe, in niciun rol. Flancata ieri de membri ai guvernului care, pariez, o dispretuiesc in sinea lor. Sunt la fel ca ea pe fond, goi si fara performanta, numai dispret si pentru ei. Cu nimic mai buni, indiferent de titluri. La fel de mediocri si de ticalosi.



2. România pe care Dancila & co o reprezinta a dat un spectacol sinistru ieri. Hotul prins cu mana pana la cot in borcanul cu miere care da lectii de moralitate si cere respect in Uniune. A primit in Parlamentul European numai un dispret condescendent. In realitate, toti cei decenti sunt ingroziti. Ca roman ma simt prost, foarte prost ca am un asemenea premier. Ma simt obligata prima data in 16 ani sa spun ‘nu-toti-suntem-la-fel’. Si sa muncesc de 10 ori mai mult ca sa dovedesc asta. Fara naivitatea ca acasa nu poate fi mai rau, mereu mai rau cu PSD. E mereu mai rau din ianuarie 2017.



3. Umbla vorba in targ ca Romania nu va prelua presedintia UE cu acest guvern. Sper sa avem tot un guvern PSD ca si cel din urma neuron sa priceapa ca PSD azi a devenit un cartel menit sa isi salveze liderul suprem si inca alti cativa. Si ca PSD e azi la putere pentru ca a fost salvat in 2015. De un guvern tehnocrat. Imi doresc asadar un guvern PSD pana in 2020. Ca sa livreze minunatiile pe care le-a promis. Si ca cei mai nenorocosi dintre noi sa priceapa ca PSD vinde vise naivilor pe care nu ii cunoaste si pe care nu da doi bani si da gratis imunitate hotilor care il conduc. Atat.



4. Oricum am ratat centenarul si prima presedintie a UE. Avem datoria morala sa gandim pe termen lung, la tara fara PSD in formula lui de azi. Daca tot e ratat prezentul, avem datoria sa lucram pentru viitor, in fiecare zi in care sa aratam acasa si prin lumea in care suntem risipiti ca suntem altfel decat PSD. Ca PSD e o minoritate. Ca România nu e agramata, hoata si sarlatana, ca asa sunt numai cei care ne conduc. Acum.



Exista solutii politice. Bune, decente, care nu ofera luna de cer, in schimbul unui viitor dezastruos. Inca putina rabdare si ochii larg deschisi. Se poate, exista retete si oameni care sa repare un prezent stricat. Oameni noi.", scrie Prună, pe Facebook.