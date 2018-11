Raluca Prună: Îl invit pe Tudorel Toader să explice ce vrea, altfel să vină Corpul de Control

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei, îi cere lui Tudorel Toader să explice public şi cu argumente clare demersul de revocare a lui Augustin Lazăr. Prună consideră că după episodul celor "do Lazări", Tudorel Toader nu a făcut decât să se învăluie într-o perdea de fum a argumentelor fără o bază solidă.

Invitată în emisiunea "Talk News"", la Realitatea TV, Raluca Prună a afirmat că referirile lui Tudorel Toader la eventuale nereguli în dosarul de candidatură a lui Augustin Lazăr la şefia Parchetului General fie nu se susţin, fie nu au fost clar exprimate.

"Eu nu am văzut în dosar niciun fel de ordonanţă de clasare în favoarea lui Klaus Iohannis, nici semnat de Augustin Lazăr, nici de Cristian Lazăr. Până la urmă, cred că asta este important, cum a plecat dosarul de la ministru către CSM. Dacă Tudorel Toader are suspiciuni, Ministerul Justiţiei are un corp de control, îi poate cere să le lămurească, nu să ne spună dl. Toader cum ar trebui să arate un dosar," a afirmat Prună.

"Eu sunt convins că Tudorel Toader este o persaonă foarte inteligentă, este cel mai titrat ministru al Justiţiei, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne considere considere proşti. (...) Eu am senzaţia că urmărim un film de categoria B, unul foarte prost, la care simţi nevoia să schimbi repede canalul."

Fostul ministru al Justiţei şi-a exprimat şi temera că ceea ce face Tudorel Toader este să arunce suspiciuni asupra procedurii de numire a procurorului general pentru că apoi să emită pretenţia că toate acţiunile şi hârtiile semnate de Lazăr nu invalidate. Chiar şi aşa, atrage atenţia Prună, gestul este inexplicabil în acest moment, la un an şi jumătate de la preluarea mandatului de către Toader.

"Eşti un om aşa titrat şi descoperit abia după 18 luni de mandat că procurorul general a fost numit ilegal? Când a făcut control anul trecut, în august, nu i-ar fi sesizat nimeni că exista o problemă cu numirea lui Augustrin Lazăr? (...) Asistăm la o perdea de fum, e o dovadă de dispreţ la adresa tuturor româniulor şi, cu tot respectul pentru capacitatea sa profesională, îl invit să iasă public cu explicaţii."

Raluca Prună a mai opinat că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să lămurească situaţia, înainte de publicarea raportului MCV, pe 13 noiembrie. "Cred că preşedintele ar trebui să constate dacă ne aflăm în condiţiile legale prevăzute pentru revocare. Singura variantă a lui Toader este să invoce managementul defectuos şi îl întreb pe Tudorel Toader cum poate îl poate justifica? Ultimul control datează de anul trecut, e făcut de Inspecţia Judiciară, aprobat de CSM şi semnat de Tudorel Toader.

Cât priveşte o eventuală demitere a lui Tudorel Toader, Raluca Prună a afirmat că, din perspectiva ei de politician în opoziţie, actualul ministru face o treabă bună, pentru că lucrează împotriva coaliţiei pe care se presupuen că o reprezintă.