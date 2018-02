Rai sau iad? Unde vei ajunge, în funcţie de zodie. Cât de pedespsit vei fi în viaţa de apoi

Fiecare zodie are pacatele si slabiciunile ei care, mai devreme sau mai tarziu, vor fi pedepsite in viata de apoi. Unde iti va fi rezervat locul dupa moarte si ce ti se va intampla, in functie de zodie? Afla daca ai dreptul sa visezi la paradis sau nu!

Berbec



Nu sunt prea multe sanse ca nativii zodiei sa ajunga in Rai, avand in vedere firea lor impulsiva si pasionala. Ei sunt predispusi sa faca multe pacate de-a lungul vietii, asa ca nu ar trebui sa fie surprinsi cand vor primi verdictul ca locul lor este in iad. Vestea buna este ca nu vor fi extrem de dezamagiti, ci chiar se vor bucura putin pentru faptul ca vor avea parte de actiune.



Taur



Taurii sunt persoane cu picioarele pe pamant, asa ca se gandesc de doua ori inainte de a lua o decizie in viata. Ei nu fac rau gratuit celor din jur si nici nu le place sa se arunce in conflicte. Cu toate acestea, au si ei pacatele lor, asa ca nu le poate garanta nimeni un loc sigur in paradis. Insa sunt sanse mari sa ajunga la purgatoriu, un loc in care vor avea sansa sa se caiasca pentru ceea ce au facut pe parcursul vietii.



