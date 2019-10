Raed Arafat rupe tăcerea: "Are loc un atac concertat asupra noastră!"

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă spune că există multe interese în domeniul urgenţei, considerând că acestea ar putea sta în spatele atacurilor din ultima perioadă.

El a precizat că recent, prin iniţiative parlamentare, s-a încercat modificarea Codului Aerian, iar acest lucru ar fi dus la imposibilitatea ca aeronavele SMURD să mai intervină în cazul situaţiilor de urgenţă, scrie News.ro

Raed Arafat a anunţat, joi seara, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook, că există multe interese în domeniul urgenţei, care pot fi în spatele atacurilor care au loc concentrat în ultima perioadă.

"Este un subiect care arată că există mai multe interese în domeniul urgenţei, există mai multe interese care pot fi în spatele atacurilor care au loc în mod concentrat asupra noastră şi nu numai ultima perioadă, dar şi pe parcursul ultimilor ani. Şi dacă vedem unul din aceste lucruri, care la finalul acestui filmări o să înţelegeţi despre ce este vorba, cum s-a încercat dărâmarea Aviaţiei de Urgenţă din România, cum s-a încercat dărâmarea aviaţiei Ministerului de Interne, respectiv a SMURD-ului şi colaborării civil-militare numai în ultimele patru săptămâni”, a afirmat Arafat.

El a precizat că aceste atacuri încearcă decredibilizarea instituţiilor şi a persoanelor, dorind să arate că lucrurile nu s-au schimbat în acest domeniu.

"Există multe interese care pot fi convergente pentru a încuraja asta atacarea şi persoanelor şi decredibilizarea lor, dar şi instituţiilor, încercând să arate că ele nu sunt eficiente, nu au evoluat, nu s-a schimbat nimic în ele, care este contrar total realităţii”, a mai spus Arafat.

El a fost anunţat că există propuneri legislative care urmează să schimbe Codul Aerian.

"Am fost atenţionat de către colegii militari, că există amendamente care se încearcă introducerea lor în Codul Aerian şi era pe ultima sută de metri pentru că trecuseră de Senat tacit şi ajunseseră la Camera Deputaţilor şi comisia respectivă era una din cele două comisii care fac raportul comun”, a explicat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat susţine că aceste amendamente urmau să afecteze sistemul de urgenţă.

"Am să vă arăt exact care erau propunerile lor ca să înţelegeţi care este profunzimea gândirii şi că gândirea este una extrem de complexă pentru a dărâma sistemul de urgenţă şi nu ar împiedica pe aceşti oameni să mai intre şi să folosească înfluenţele şi lobbyul ca să fie sistemul de urgenţă atacat permanent dacă este nevoie până se pierde încrederea”, a mai spus Arafat.

Astfel, potrivit acelor amendamente, susţine şeful DSU, aeronavele militare urmau să execute numai misiuni militare, iar în acest caz aeronavale SMURD nu mai putea participa la situaţii de urgenţă.

"Aeronavele militare urmau să execute numai misiuni militare. Asta înseamnă că aeronavele SMURD-ului care sunt înmatriculate militare, dar şi aeronavele Ministerului Apărării care sunt înmatriculate militare nu mai pot executa nicio misiune medicală de urgenţă pe situaţii de urgenţă, de stingere incendii, de orice, decât misiuni militare. Ce înseamnă că aeronavele SMURD-ului imediat, dacă se promulga această lege, stăteau la sol până se schimbă statutul lor pentru că ele nu mai puteau să execute astfel de misiuni”, a explicat Arafat.

El a mai spus că o altă propunere era ca aeronavele utilizate pentru situaţii de urgenţă să nu mai fie de stat.

"Asta era primul articol modificat, după care articolul original prevedea că aeronave de stat, toate aeronavele care sunt implicate în diferite domenii care le rezolvă statul, inclusiv situaţiile de urgenţă, iar la propunerea industriei cum i se spune sau a firmelor deţinătoare de elicoptere, au scos din aeronavele de stat tot ce considerau ei că ar fi un domeniu pentru activitatea lor comercială şi mai ales situaţiile de urgenţă. Deci o aeronavă destinată intervenţiei pe situaţii de urgenţă nu mai este aeronavă de stat, conform propunerilor”, a mai spus Arafat.

El a mai afirmat că cei care au dorit să facă acele modificări au redefinit zborul umanitar, eliminând anumite tipuri de misiuni.

"După care au redefinit zborul umanitar şi au eliminat din el anumite tipuri de misiuni extrem de importante pentru noi, intervenţie de urgenţă sau evacuare pe motive de securitate. Vă reamintesc că România a mai evacuat cetăţeni români din zone de conflict, nu o singură dată, asta ar înseamna că nu mai putem să o facem cu aeronavele de stat sau aeronavele militare şi ar trebui să mergem să închiriem ceva aeronave de undeva ca să facem astfel de misiuni”, a precizat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Arafat a menţionat că o altă modificare se referea la faptul că zborurile medicale de urgenţă să devină zboruri comerciale, iar cine le va efectua o va face pe baza de prestări servicii.

Şeful DSU a precizat că în sistemul de urgenţă s-au făcut foarte multe lucruri, poate singura greşeală fiind că nu au fost prezentate toate realizările.

"Vă garantez că s-au făcut foarte multe, singura greşeală a noastră poate că nu ne-am ocupat de a arăta mult acest lucru, iar când am vorbit poate nu întotdeauna am arătat destul populaţiei ce am făcut. De acum poate că o să comunicăm mai des şi o să explicăm mai des ce facem ca să înţeleagă populaţia că într-adevăr ne interesează şi ne pasă. Nu stăm aici să ne uităm la televizoare sau să ne uităm la pereţi chiar lucrăm pentru populaţie. (…) Nu este sistem perfect, dar cu siguranţă lucrăm pe îmbunătăţirea lui”, a mai declarat Raed Arafat.

În încheiere, Arafat a spus că în zilele următoare va veni şi cu alte precizări şi va demonta multe din lucrurile spuse în ultimele zile.

"Voi reveni cu alte precizări pe alte aspecte în curând şi o să începem să demontăm multe din lucrurile care s-au zis în ultima perioadă şi de jurnalişti şi de familii şi de tot, acuzaţii care trebuie explicate şi trebuie demontate ca să nu rămână în mentalul public ca fiind lucruri adevărate. Cel puţin noi ne spunem punctul nostru de vedere, rămâne să decideţi ce credeţi, pe cine credeţi”, a mai afirmat Arafat.