Raed Arafat, prima reacție după ce s-a depus plângere penală împotriva sa în cazul Aurei Ion

Familia Aurei Ion, tânăra de 23 de ani decedată în accidentul aviatic produs, în 2014, în Munții Apuseni, a formulat o plângere penală la Parchetul instanței supreme împotriva lui Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, Mircea Dușa, fost ministru al Apărării și Dorel Grădinaru, fost inspector general al Inspectoratului General al Aviației.

Raed Arafat a spus, după ce familia Aurei Ion, tânăra decedată în accidentul din Apuseni, a depus o plângere împotriva sa, că se încearcă identificarea unui vinovat cu orice preţ şi pentru orice deces, adăugând că nu era în ţară la acel moment şi nici nu avea responsabilităţi în misiunea de căutare.

„Astăzi, fiind în deplasare oficială în afară țării, am început să primesc mai multe telefoane de la diferite redacții că să comentez faptul că familia Aurei Ion m-a dat în judecată și că intentează o plângere penală împotriva mea pentru decesul studentei Aura Ion în cadrul tragediei de la Apuseni. Nu este nici prima și nici ultima oară când astfel de știre apare, însă momentul este unul important având în vedere faptul că urmează că Înalta Curte de Casație și Justiție să se pronunțe asupra clasarii dosarului respectiv. Avocata familiei Ion explică de ce mă da în judecată și fără să am un resentiment față de familia Ion a căror durere o înțeleg, cred că este momentul să clarificăm câteva aspecte penru că nici eu nu pot permite să fiu terfelit și denigrat continuu de către persoane care au uitat jurământul și codul lor etic când au intrat în meseria lor de avocați, folosindu-se de orice ocazie că să dea speranța falsă unei familii îndurerate și să le dezinformeze în privința unor fapte care sunt convins că ei, că avocați, le cunosc bine.

În primul rând, eu nu eram în țară când a avut loc tragedia de la Apuseni! eram în deplasare oficială la Budapesta, fiind anunțat telefonic de profesorul Irinel Popescu cum că avionul care transporta echipa a căzut. În urmă confirmării acestui fapt de către însuși dr. Zamfir prin telefon, am alertat telefonic șeful IGSU, Ministrul Apărării și șeful aviației Ministerului Afacerilor Interne și l-am solicitat dr-lui Zamfir să anunțe situația prin 112. Asta era implicarea mea în tragedia de la Apusieni, ulterior situația fiind preluată în țară de cei care aveau competență să o rezolve.

În al doilea rând, se spune că eu aș fi dat dispoziție elicopterului SMURD să caute avionul știind că acesta "nu poate zbura pe ceață" și aici trebuie să clarific faptul că elicopterul SMURD a fost direcționat imediat să execute misunea de căutare salvare, decoland de la Târgu Mureș unde existau condiții de zbor, piloții renunțând la misiune când s-au apropriat de zona accidentului și au văzut că vizibilitatea este redusă existând și condiții de givraj, astfel ei au transmis și piloților de la Min. apărării Naționale datele despre condițiile că să nu mai decoleze după ce primiseră ordinul de la Ministerul Apărării. Pentru avocata care nu știe, sau se face că nu știe, elicoptere care să caute pe ceață în zonele montane, pe vizibilitate zero, nu există încă nici în România și nici în altă parte. Când condițiile meteo nu permit executarea unei misiuni de căutare salvare pe calea aerului, misiunea de căutare salvare se rezumă la forțele terestre, pur și simplu, că să nu avem și alte victime din rândul salvatorilor. Faptul că elicopterul a decolat, având condiții de zbor, este decizia comandantului și nu a mea. Doar pilotul comandant decide în final dacă decolează sau nu când este vorba de condițiile meteo și de vizibilitate.

În al treilea rând, avionul cu care a zburat echipa "lărgită" de prelevare organe a fost al Școlii Superioare de Aviație, aflat în contract cu Agenția de Transplant. Nu am avut nici o implicare în organziarea și desfășurarea misiunii de transplant iar pentru misiunea respectivă nu s-a primit nici o soloicitare de sprijin de către Agenția de Transplant. Avionul SMURD achiziționat din 2% era în revizie, lucru care l-am probat prin documentele de comandă a pieselor necesare realizării reviziei. Când Agenția de Transplant solicită sprijin, întotdeauna s-a pus la dispoziție mijloc de transport aerian fie prin Ministerul Afacerilor Interne, fie prin Ministerul Apărării Naționale. Pentru misiunea respectivă nu s-a depus nicio cerere de sprijin. Am zis mai sus echipa "lărgită" pentru că echipa de prelevare era mai mică decât numărul total de persoane în avion, și în mod deosebit mă refer aici la studentă Aura Ion care nu făcea parte din echipa de transplant mergând în calitate de voluntar de bună voie. Responsabilitatea stabilirii echipei și alte aspecte prvind zborul nu se aflau nici atunci și nici acum în responsabilitatea mea. Chiar dacă punem elicopter sau avion la dispoziția echipelor de transplant, membri echipei se stabilesc de către coorodnatorul de transplant și nu de către transportatorul echipei.

În al patrulea rând, chiar dacă aș fi fost în țară, repsonsabilitatile mele se rezumau la activitatea de acordare a primului ajutor și asistență medicală de urgență și în nici un caz la misiunea de căutare salvare. Eu la momentul tragediei de la Apusieni eram secretar de stat la Ministerul Sănătății și nu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență care a luat ființă abia în 28 Ianuarie 2014, după accidentul de la Apuseni. Deci este hilar că o avocata nu știe amănunte de baza și îndeamnă o familie să mă dea în judecată pentru aspecte de care nu am răspuns. Chiar și dacă răspundeam, misiunile de căutare salvare sunt misiuni foarte complexe care nu sunt comparative cu accidentele rutiere la care găsești mășînă accidentată pe șosea sau lângă șosea. Condițiile în care s-a desfășurat misiunea de căutare salvare în Apuseni erau extrem de dificile fiind noapte, ceață, zăpadă, munte și pădure. Era normal că operațiunile să dureze iar chestiunea cu localizarea tot nu era în responsabilitatea mea și nu am să întru în amănunte aici lăsând explicățiile experților în doemniul respectiv care pot explică clar ce înseamnă localizare prin traingulatie și ce limitări are metodă respectivă. Faptul că primii sosiți la locul cidentului erau localnici este un lucuru normal întrucât ISU alertează toate comunele și satele din zona în astfel de situații în vederea începerii căutărilor de către cei aflați aproape, până sosec și echipele sepcializate.

Că să concluzionez, de la tragedia din Apuseni încoace, se încearcă să fie gășiți vinovați cu orice preț pentru fiecare deces, pentru orice accident și pentru oircare situație atacând în mod deosebit pe cei care încearcă să salveze viețile în cele mai dificile condiții. Avocații îndeamnă rudele pentru că așa pot să facă bani pe seama lor, fără să generalizăm acest mod de comportament la toți avocații, ei dau speranța că dreptatea va fi făcută și că trebuie luptat în justiție când și ei știu că trag de o ață subțire și crează cazuri și iluzii care nu au fundament nici în realitate și nici în logică. Se referă în articolele care le-am văzut la schimbarea probelor, la secretizarea documentelor și la alte situații de care nu am cunoștință și nu intră nici astăzi în sfera mea de responsabilitate. Din nou afirm că înțeleg durerea unei familii însă nu înțeleg pe cei care continuă să îndemne familia respectivă să se bazeze pe acuzații și argumente bazaconice și rupte de realitatea situației. Faptul că familia Ion, cu avocata acestora, încearcă să mă acuze penal este dreptul lor, și este un sport des practicat în România, dar să nu se aștepte la tăcere din partea mea. Sunt multe argumente care vin în sprijinul ideii că studentă Aura Ion a decedat la scurt timp după prăbușirea avionului și nu la ore după prăbușirea acestuia cum unii încearcă să insinueze că să pună vină totală pe echipele de salvare. Sunt multe întrebări care trebuie puse cum ar fi întrebarea dacă în avion toată lumea avea centurile de siguranță puse respectând regulile de baza în timpul zborului și dacă decizia de a zbura în condițiile meteorologice de atunci era una înțeleaptă din partea pilotului, și așa mai departe. Nu întru în aceste detalii la acest moment însă am trebuit să răspund măcar la o parte din acuzațiile lansate astăzi, și care mă privesc pe mine personal, pentru că nu pot să le las fără un punct de vedere din partea mea. Cei intersați în articolele publicate le găsesc astăzi la Libertatea, EVZ precum și la mai multe relatări în mass media.

Că de obicei, îmi rezerv dreptul de a bloca orice persoană care folosește limbaj neadecvat pe acest cont. În rest, dacă sunt întrebări, voi răspunde la ele în limita timpului meu!”, a scris Raed Arafat pe Facebook.