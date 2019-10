Raed Arafat nu își dă demisia. Despre Tolontan: "Înregistrează convorbirile și umblă la declarații"

Raed Arafat a oferit prima reacție clară în scandalul în care a fost acuzat că a știut de imaginile apărute ieri în presă cu intervenția de la incendiul din clubul Colectiv, dar le-ar fi ascuns.

Raed Arafat a precizat că nu își va da demisia și, totodată, l-a acuzat pe Cătălin Tolontan, autorul articolului din Libertatea, de speculație și manipulare.

"Alaltaieri, deci miercuri, am fost sunat de vreo doua ori de domnul Tolontan. Sau de mai multe ori. Personaj la care eu nu raspund telefonic pentru ca stiu ca inregistreaza si dupa aceea umbla la absolut toate declaratiile care sunt date in felul in care doreste. Si am preferat sa fie mai mult in scris. L-am rugat sa scrie ce doreste. Si am sa redau mesajele schimbate cu dansul despre filmul respectiv. Domnul Tolontan imi spune cine este si ca este de la Gazeta Sporturilor si Libertatea, eu i-am spus sa imi scrie pentru ca nu pot vorbi. Intrebarea lui a fost: "Aveti cunostinta, va rugam, de o filmare a ISUBIF cu interventia de la Colectiv?". Si i-am zis nu, pentru ca nu stiu despre ce filmare vorbea dansul. [...]

Deci, nu am stiut de acest film, nu am ascuns filmul si nu am dat dispozitie sa fie ascuns filmul. Orice alta speculatie si manipulare a domnului Tolontan, a celor care lucreaza cu el sau a celor care dezbat aceste subiecte, nu mai am ce sa raspund la ele", a explicat Raed Arafat.

Apoi a continuat: "Dacă vorbim de filmul propriu-zis, cel puțin o opinie pe care pot să o dau aici e că acest film nu aduce aspecte noi asupra intervenției, el arată câteva secvențe și în aceste secvențe se văd pompierii mai ales într-o anumită locație, unde se scoteau victimele și, din păcate, decedații. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Acest film prinde primele momente, momente în care încă nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule, dar el nu arată locul und erau duși și tratați răniții, departe de locul unde se filma. Toate astea le detaliem, și cred că se dorește acest lucru din partea noastră, când vom organiza conferința de presă și dacă se dorește, putem să obținem și păreri și din alte țări asupra acestor filme, țări care au trecut prin astfel de situații și sunt convins că au avut exact aceleași etape pe care le-am avut și noi”.

"Este dreptul oricărui Guvern și premier care vine să îmi zică: nu vreau să mai lucrez cu tine și nu mai stau niciun minut. Eu nu îmi înaintez demisia, că nu vreau să aud că da, tu ai plecat, nu noi te-am dat afară. Cine vine poate să îmi zică să plec și plec”, a mai spus Raed Arafat.