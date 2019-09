Raed Arafat a tras un semnal de alarmă: "Există un risc. Se poate da totul peste cap"

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dezvăluit ce schimbări se vor face după cazul Caracal şi a vorbit despre partea aeriana a sistemului medical de urgenta, precizând că există riscul ca "avioanele si elicopterele SMURD sa ramana la sol si sa se dea peste cap totul".

"In Bucuresti, sunt 55 de masini noi livrate. Asteptam contractul de asigurare CASCO pentru a intra in lucru si sa se inlocuiasca ceea ce este vechi. Sunt livrate, problema este aproape rezolvata. Intr-o saptamana-doua, se rezolva partea cu CASCO, iar in secunda in care este semnat CASCO, se inlocuieste flota veche si se vor suplimenta masinile in Bucuresti. Practic, se dubleaza in Bucuresti numarul masinilor SMURD, la care se adauga ambulantele", a explicat Raed Arafat la Medika TV.

Apoi a continuat, dezvăluind că se vor face modificări radicale la Codul Aerian: "A fost o discutie la Comisia de Transport, la Camera Deputatilor, este vorba despre Codul Aerian, care este lucrat de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Apararii, impreuna. La Codul Aerian s-au adus unele amendamente propuse de industrie, adica de privati, de operatori. O parte din propuneri nu doar ca au un impact, dar ne-ar opri complet activitatea. Sa nu uitam ca elicopterele SMURD sunt inmatriculate militar la Ministerul de Interne. Adica, Ministerul de Interne le opereaza.

Cand vii acolo si adaugi ca aeronavele militare executa doar misiuni cu caracter militar, automat elicopterele SMURD nu mai pot executa misiuni de salvare. Noi avem o colaborare civil-militara cu armata. Cu fortele aeriene avem o colaborare foarte buna. Daca ai taiat colaborarea civil-militara, care este aparata de NATO si dorita si de Uniunea Europeana, nu mai sprijini civilii".

"Exista intr-adevar propuneri din partea industriei, asta se discuta. Exista riscul, daca legea trece asa, ca avioanele si elicopterele SMURD sa ramana la sol si sa se dea peste cap totul, daca sunt activitati militare. Asta ne impinge catre alta solutie. Sa iesim la inmatriculare civila si sa intram pe piata. Asta se vrea, ca noi sa operam pe un regulament comercial. Noi acum operam pe alte reguli.

Dar noi nu stam pe loc. Am contractat patru elicoptere usoare, care vor fi pe zonele montane. In doi ani vom implementa zonele Hunedoara, Caras - Severin, Brasov, Neamt, Suceava. Plus, se va face o achizitie pe elicopterele mari de cautare - salvare si stingere incendii - transport multiple victime", a încheiat Arafat.