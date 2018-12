Rădulescu, PSD:"Nu-l suspendăm acum pe Iohannis. Îl lăsăm sa cadă de tot"

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a susţinut, luni, că plângerea penală pentru înaltă trădare împotriva preşedintelui Klaus Iohannis va fi făcută la Parchet, adăugând că şeful statului a minţit, iar "minciuna este socotită înaltă trădare".

"Aţi văzut ieri că li s-a cerut domnului Iordache şi domnului Drăghici să prezinte un text şi să facă o plângere penală la Parchet. Trebuie făcută o plângere penală la Parchet, de asemenea trebuie pusă şi întrebarea că Parchetul nu anchetează faptele tot de corupţie ale domnului Iohannis. (...) Poate cineva să-l cheme, să-l întrebe de lucrul aceasta. (...) Ne-am săturat de un preşedinte care nu are nicio treabă cu România, cu populaţia României, cu Parlamentul României, cu Guvernul României", a afirmat Rădulescu, la Palatul Parlamentului.



Întrebat de ce PSD nu-l suspendă din funcţie pe preşedinte, Cătălin Rădulescu a răspuns: "Nu vrem să-i dăm posibilitatea să ajungă la un procent, când este în cădere maximă, îl lăsăm să cadă până la sfârşit. Noi vrem să facem această plângere penală".



Potrivit deputatului PSD, şi "minciuna este socotită tot la înaltă trădare". "Am mai discutat, nu este prima dată când noi am mai făcut acuzaţii vizavi de preşedintele Iohannis pentru înaltă trădare, pentru că şi minciuna este socotită tot la înaltă trădare. Dânsul, în decursul timpului şi anul trecut şi anul acesta, a minţit fabulos la televizor, chiar şi în străinătate vizavi de foarte multe lucruri. Vedeţi chestiuni cu 'n-aveţi bani pentru salarii' care au fost aruncate peste tot ca să creeze o stare de nelinişte în rândul populaţiei, 'nu aveţi bani pentru pensii'. Nu mai este o declaraţie politică când minţi şi tu ştii că minţi, este cu intenţie atunci. (...) În momentul în care tu spui că nu suntem pregătiţi pentru Preşedinţia Consiliului UE este o afirmaţie gravă, pentru că nu poţi tu ca preşedinte de stat să spui astfel de lucruri când tu ştii că suntem pregătiţi", a explicat Rădulescu.



Despre faptul că Iohannis a cerut să i se trimită ordinea de zi a şedinţelor de Guvern, deputatul PSD a spus: "Domnul Klaus Iohannis trebuie să înţeleagă o dată pentru totdeauna că trebuie să respecte Constituţia României. Constituţia României nu-i dă prerogative preşedintelui Iohannis decât să participe la şedinţele de Guvern care au legătură doar cu ceea ce face dânsul ca preşedinte al României. În cazul în care subiectele de pe ordinea de zi sunt altele decât cele care i-ar permite să participe la o şedinţă de Guvern, sigur că nu are de ce să participe la o şedinţă de Guvern".