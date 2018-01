Radu Mazăre ar putea fi arestat în lipsă

FOTO EXPLICATIE: Radu Mazare

Radu Mazăre află în zilele următoare dacă primește un mandat de arestare în lipsă de la judecătorii Curții Supreme.

Asta după ce fostul edil a lipsit de la controlul judiciar și a fugit, de Crăciun, în străinătate. Mazăre este doar ultimul român celebru care a dat bir cu fugiții în urma problemelor din justiție. Fostul deputat Sebastian Ghiță, de pildă, s-a făcut nevăzut tot de sărbători. Madagascar, Argentina, Marea Britanie și Serbia sunt câteva dintre țările alese de politicieni și afaceriști, de teama cătușelor.

Radu Mazăre e așteptat la poliție, să dea cu subsemnatul din cauza controlului judiciar. Nu se duce, iar seara, poliția anunță că fostul edil a plecat din țară. Culmea, deși e condamnat în primă instanță într-unul dintre dosare și vizat în altele, a putut părăsi România fără probleme.

Madagascar este o țară exotică pe care fostul primar a vizitat-o în repetate rânduri. Dovadă stau imaginile apărute pe internet cu ani în urmă. Acum, justiția din România l-ar putea aresta pe Mazăre. Teoretic. Fostul primar spune că în România este cercetat abuziv și a devenit o țintă politică, așa că vrea azil politic în Madagascar. Dacă îl obține, va fi imposibil de adus acasă.

Radu Mazăre este la un pas să intre pe lista celor mai căutaţi fugari. Instanţa supremă decide peste câteva zile dacă emite mandat de arestare în lipsă pe numele lui. Fostul primar de la Constanţa, judecat în mai multe dosare de corupţie, i-a anunţat pe poliţiştii care îl aveau în supraveghere că a plecat din ţară şi că vrea azil politic în Madagascar, unde şi-a construit o afacere de succes.

Obţinerea azilului politic în Madagascar este greu de obţinut.Legislaţia Republicii Madagascar nu reglementează în niciun fel noţiunea de azil şi nici măcar statutul de refugiat. O arată cel mai recent raport privind respectarea drepturilor omului întocmit de Departamentul American de Stat.

Aşa că este clar că cererea de azil politic pe care fostul primar spune că o va iniţia nu are nicio şansă de aprobare, potrivit Digi24. „Legea nu prevede dispoziţii referitoare la acordarea de azil sau statut de refugiat, însă Guvernul acordă protecţie refugiaţilor. Autorităţile au cooperat cu ONU, dar şi cu alte organizaţii umanitare pentru a ajuta numărul destul de mic de refugiaţi care sunt în republică", se arată în Raport Departamentul de Stat al SUA.

În schimb, pentru că are statut de investitor, Radu Mazăre are şanse mari să obţină dreptul de a locui permanent pe teritoriul statutului din Oceanul Indian, condiţiile fiind uşor de îndeplinit, în timp ce costurile nu depăşesc trei mii de dolari. Mai ales că Radu Mazăre are investiţii făcute în statul african. Condiţii pentru a obţine cartea de rezidenţă - obţinerea vizei tranformabile (investitor) - documente de identitate - cazier - scrisoare de intenţie - taxe: 3.000 dolari

n ceea ce priveşte extrădarea în România, dacă judecătorii vor accepta să îl dea în urmărire internaţională, procedurile ar putea fi de durată: ţara noastră nu are un acord de cooperare încheiat cu Madagascar, aşa că o astfel de cerere ar putea fi acceptată doar în baza unei înţelegeri punctuale.

Numai în această ipoteză, Radu Mazăre ar putea face traseul invers celui urmat la plecare, când a plecat cu avionul de pe aeroportul de lângă Bucureşti până la Paris. De acolo, a avut la dispoziţie curse directe până în Capitala Republicii Madagascar.