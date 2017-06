Radu Berceanu, în comisia de anchetă, despre întâlnirea de la Oprea: "Nu mi s-a părut nimic special"

Fostul președinte PDL Dolj, Radu Berceanu, a susținut, marți, la Comisia parlamentară de anchetă, că nu a auzit niciodată nici măcar o aluzie în legătură cu implicarea unor șefi de instituții în campania electorală pentru alegerile din 2009, menționând că nu-i cunoaște personal pe Laura Codruța Kovesi sau pe Florian Coldea, anunţă Agerpres.

El a mai spus, la audieri, că în perioada campaniei pentru prezidențialele din 2009 nu a avut o implicare, deoarece era ministru, iar fostul președinte Traian Băsescu le-a cerut miniștrilor să nu meargă în campanie.

"Nu am auzit niciodată vreo discuție la această campanie sau la multe alte campanii la care am participat de implicare a unor persoane sau a unei instituții în rezultate, în campanie. Nu am auzit niciodată nici măcar o aluzie sau vreun fel de modalitate de genul ăsta. Nici nu cred că există așa ceva", a afirmat Berceanu.

El a spus că nu-i cunoaște pe conducătorii instituțiilor despre care s-a relatat că ar fi fost prezenți în casa lui Gabriel Oprea în noaptea alegerilor din 2009.

"În legătură cu persoanele, adică conducătorii instituțiilor, nu-i cunosc pe niciunul. Pe doamna Kovesi am văzut-o de două ori la niște chestiuni publice, nu-mi aduc aminte exact, nu am vorbit niciodată, am salutat-o că este femeie, știam cine e, conducătoarea cărei instituții, așa cum am salutat pe toată lumea pe acolo, nu am vorbit despre nimic. Pe domnul Coldea l-am văzut cum arată acum când a fost întreaga poveste, l-am văzut la televizor când și-a dat demisia, până acum nu l-am văzut niciodată, nici măcar de vreun bună ziua sau la vreo întâlnire (...). Pe domnul Maior l-am văzut foarte mult prin Parlament când eram colegi. De când a devenit șef la SRI nu l-am văzut niciodată", a precizat Berceanu.

În opinia lui Berceanu, reuniunea de la casa lui Gabriel Oprea nu ar fi ceva special.

"Cred că întotdeauna în seara alegerilor mulți se adună (...)cei care sunt într-o anumită relație de prietenie, de cunoștințe, de apropiere, se mai adună împreună. Eu, în momentul când a apărut așa ceva, nu mi s-a părut nimic special că în seara aia erau acolo și se uitau la televizor, mai dădeau un telefon să vadă încotro înclină balanța. Bănuiesc că această chestiune au făcut-o foarte mulți. (...)Dacă erau în seara aia împreună, după părerea mea, nu puteau să influențeze nimic cu nimic. Dumneavoastră vi se pare că, fiind împreună, puneau la cale ceva. Eu cred că singura chestiune care îi preocupa era cine iese, ca să vadă dacă rămân în funcții sau nu", a explicat Berceanu.

El a menționat, în legătură cu Dan Andronic, că nu a înțeles dacă acesta era la întâlnire în calitate de jurnalist sau de consultant de campanie electorală.

"Dacă era în calitate de consultant de campanie electorală, ori era benevol, voluntar, ceea ce înseamnă că îi plăceau oamenii, îi plăcea ideea, era, cum ar veni, adept, membru, ori era plătit și cred că asta e o întrebare interesantă de pus dacă era plătit", a adăugat Berceanu.