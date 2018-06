Radu Banciu, atac șocant la Simona Halep. A călcat-o în picioare! "Dacă pierdea, făcea ca..."

Radu Banciu

Radu Banciu a desființat-o pe Simona Halep, după ce sportiva noastră, lider WTA, a cucerit turneul de la Roland Garros.

Radu Banciu, pur și simplu, s-a dezlănțuit la adresa Simonei Halep, afirmând inclusiv că "dacă pierdea, făcea ca Elena Ceaușescu sau ca Gică Hagi. Începea să înjure, să vorbească urât. Că diferența nu este mare"

Realitatea.net redă cuvintele exacte rostite de Radu Banciu în emisiunea lui.

"Nu va schimba cu nimic viața românilor (n.r performanța lui Halep) în continuare. Noi nu am contribuit, să mă iertați, cu nimic la așa ceva, iar analizat din punctul de vedere al jocului, al performanței, nu e mare lucru. Da? Uite, am curajul să spun încă o dată. Am văzut finala. Nu e mare lucru, tată", a comentat Banciu la B1 TV.

Apoi a continuat: "Simona Halep nu este un fenomen al tenisului. Da? Merita să câștige acest turneu, da... Anul trecut a pierdut finala, ar fi pierdut-o și pe asta, și încă mai rușinos decât anul trecut cu Jelena Ostapenko, dacă întâlnea o jucătoare care să știe tenis. Asta (n.r. Sloane Stephens) e o oarecare".

"Simona Halep, întâmplător, vorbește românește. Ăsta este tot motivul ca să o iau razna? Să mi se se explice ce s-a înțeles din finală. Ea n-a jucat aproape nimic în finală. Dacă pierdea, făcea ca Elena Ceaușescu sau ca Gică Hagi. Începea să înjure, să vorbească urât. Că diferența nu este mare. Îmi amintesc, la un moment dat, ce mutră avea Halep când își îndoia racheta. Nu avea nicio soluție pe teren. Asta este atitudine de numărul 1 mondial?", a încheiat Banciu.

Simona Halep, 26 de ani, a câștigat sâmbătă, 9 iunie, primul ei Grand Slam, după 40 de ani de la succesul Virginiei Ruzici, tot la Roland Garros.

Simona Halep a învins-o în finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens (10 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-1.