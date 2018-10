Rădăcina cu rezultate deosebite în tratarea bolilor de ficat

Ghintura este o planta medicinala, cu flori galbene, declarata monument al naturii. Aceasta planta are un gust foarte amar, motiv pentru care, in popor, i se mai spune si "fierea pamantului".

Radacina de ghintura este eficienta in bolile de ficat



Aceasta are efecte tonice hepatice, ajutand la stimularea functiei si la regenerarea celulei hepatice, dar inhiba si dezvoltarea virusului hepatitei de tip A. Se administreaza sub forma de pulbere, din care se ia o jumatate de lingurita de 3-4 ori pe zi, in cure de 2-3 luni.



Radacina de ghintura este recomandata in anaciditate gastrica si gastrita hipoacida



Studiile au demonstrat faptul ca, dupa 5-10 minute de la administrarea tincturii de ghintura, apare o crestere considerabila a volumului de sucuri gastrice secretate de glandele aferente stomacului, scrie sfatnaturist.ro. Se recomanda administrarea tincturii de ghintura, cate 1 lingurita inainte de fiecare masa, in cure de 4-6 saptamani.