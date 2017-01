Rădăcina care reduce glicemia, protejează ficatul de toxine și reduce colesterolul

Datorita unor acizi cu proprietati detoxifiante, radacina de brusture stimuleaza functia hepato-biliara si apara organismul de efectele unor substante nocive precum tutunul si alcoolul. In volumul „Ghidul plantelor medicinale si aromatice de la A la Z“, dr. farmacist Ovidiu Bojor precizeaza: „Prin continutul sau in acizi cafeilchimici, continuti in cantitati apreciabile in radacina de brusture, acestia au proprietatea de a proteja ficatul confruntat cu multi agenti hepatotoxici“.

Despre beneficiile radacinii de brusture, fitoterapeutii spun ca, prin compozitia de saruri de potasiu, vitamine din complexul B, uleiuri volatile si tanin, brusturele este unul dintre cele mai eficiente leacuri in detoxifierea organismului.

Cercetarile au dovedit ca radacina de brusture are proprietatea de a reduce puternic nivelul zaharului din sânge. De aceea, fitoterapeutii recomanda terapia cu ceai din radacina de brusture mai ales bolnavilor de diabet. „In ceea ce priveste actiunea hipoglicemianta, aceasta se datoreaza continutului foarte ridicat de inulina, priveaza pacientul de gustul dulce, care nu se resoarbe in organism. Reduce si absorbtia glucozei in organism”, noteaza dr. farmacist Ovidiu Bojor in lucrarea mentionata.

Radacina de brusture reduce absorbtia intestinala de colesterol si a lipidelor. Aceste actiuni au fost demonstrate stiintific, justificând utilizarea radacinii de brusture in cazul pacientilor predispusi la boli cardiovasculare. In acest scop se utilizeaza ceaiul din radacina de brusture, preparat din doua lingurite de planta maruntita la o cana cu apa. Se beau doua cani pe zi, potrivit dr. Ovidiu Bojor.

Datorita actiunii diuretic-depurative si detoxifiante, radacina de brusture actioneaza benefic in diferite boli de piele: acnee, dermatite seboreice, furunculoze. Se utilizeaza extern sub forma de decoct concentrat, preparat din doua linguri de radacina de brusture maruntita la o cana cu apa, pentru aplicatii locale, combinat cu tratament intern. Tot extern, se adauga in diverse lotiuni pentru regenerarea si stimularea cresterii parului si in arsuri.

Fiind un puternic revulsiv, decoctul din radacina de brusture se utilizeaza sub forma de frectii in dureri reumatice si articulare. (sursa: frunza-verde.ro)