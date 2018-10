Vladimir Putin, mesaj tăios către pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (33 de ani), pilotul Mercedes, a câştigat Marele Premiu al Rusiei, desfăşurat la Soci, la care a asistat şi preşedintele Vladimir Putin.

Vladimir Putin i-a cerut lui Hamilton să nu-l ude cu şampanie, la ceremonia de premiere, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu 3 ani, potrivit prosport.ro.

În camera verde, Putin e surprins de camerele TV dialogând cu un traducător, care s-a întors imediat la Hamilton şi i-a transmis: "În fiecare an sunt obişnuit să vă avertizez cu ceva. An după an...". Răspunsul lui Hamilton a fost genial: "Da, anul ăsta nu te voi stropi cu şampanie".

Altfel, britanicul Lewis Hamilton e în continuare lider în clasamentul piloţilor în acest sezon de Formula 1.