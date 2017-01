Putin i-a dăruit lui Dodon o hartă a Moldovei istorice: "Jumătate din teritoriul actual al României"

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a dăruit președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu ocazia primei vizite a acestuia la Moscova, o hartă a Moldovei "istorice", cea de după Pacea de la București din 1812, pe care Dodon a prezentat-o presei ruse într-o conferință de presă susținută marți după întrevederea cu liderul de la Kremlin, informează TASS și presa de la Chișinău, scrie Agerpres.

Dodon le-a spus jurnaliștilor ruși că "jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc." Harta Moldovei istorice etalată de Dodon a fost întocmită în secolul al XVIII-lea de către cartograful italian Bartolomeo Borghi, după războiul ruso-turc din 1806-1812.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul agenției de presă TASS, Dodon și-a exprimat regretul că în 1812, Imperiul Rus nu a anexat întreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. 'Dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldovă întregită', a spus el. Dodon a declarat la Moscova că nu are intenția de a pune "un gard de fier" pe râul Prut și a subliniat că programele umanitare pe care Republica Moldova le are cu România sunt benefice și nu ar trebui să li se pună capăt.

De altfel, președintele Republicii Moldova a anunțat în timpul acestei prime vizite oficiale în străinătate pe care o desfășoară la Moscova că a treia vizită oficială o va efectua în România sau Ucraina.

'Știți, nu poți să-ți alegi vecinii. Republica Moldova și România au multe proiecte bune și intenționez să fiu prieten cu România', a spus Igor Dodon. Potrivit lui Dodon, Chișinăul și Bucureștiul au 'o singură problemă: încercările de unire a Republicii Moldova cu România'. 'Atunci când România declară la nivel politic că trebuie lichidată statalitatea Republicii Moldova, vom riposta', a spus Dodon.