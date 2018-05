Putin: Britanicii ne învinuiesc pentru toate păcatele lor mortale, iar asta îi va costa

Vladimir Putin sustine ca Londra arunca asupra Rusiei vina pentru toate "pacatele de moarte" pe care le comit, de fapt, britanicii.

"Au ajuns acum sa dea vina pe Rusia pentru Brexit. Din nou. Iar noi nu avem absolut nimic de-a face cu asta. E o chestiune interna a Regatului Unit. Si probabil asta ar insemna ca toti cei care au sustinut ca Marea Britanie ar trebui sa iasa din UE sunt agenti ai Moscovei", a spus Putin, amintind ca ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, a fost printre cei care a sustinut Brexit-ul, potrivit The Guardian.



Presedintele rus a mai adaugat ca nu e in interesul britanicilor sa faca astfel de declaratii.



"Daca vor sa isi inrautateasca relatia cu Rusia, n-au decat sa dea vina pe noi pentru toate pacatele lor de moarte. Ceea ce de altfel si fac, zilele astea. Dau vina pe noi pentru Brexit, pentru ceea ce se intampla cu separatistii din Catalonia, pentru cazul Skripal si pentru Dumnezeu mai stie ce. A, da, si pentru acest avion, din nou", a mai spus Putin.



Potrivit ziare.com, remarca presedintelui rus cu privire la avion se refera la faptul ca mai multe state din UE si din restul lumii au anuntat ca socotesc Moscova responsabila pentru doborarea avionului MH17 care zbura spre Kuala Lumpur si care a disparut brusc de pe radar, in urma cu aproape patru ani.



Anchetatorii internationali au concluzionat in aceasta saptamana ca avionul se prabusise in Ucraina, pe 17 iulie 2014, doborat de o racheta provenita din Rusia. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul avionului au murit atunci.