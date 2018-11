Ce vor discuta puternicii lumii în Argentina

"Întâlnirea G20 din Argentina va fi extrem de tensionată. Discuțiile principale se vor referi la războiul comercial pe care administrația Trump l-a declanșat, în special cu UE si cu China, precum si mai vechea marota progresistă a încălzirii globale". O analiză de H.D. Hartmann.

Acum 20 de ani, atunci când conducătorii celor mai industrializate țări ale lumii au acceptat lărgirea formatului de la G7 la G20, Berlinul era prima capitala aleasă pentru a fi gazda evenimentului. Trecând prin diferite capitale ale lumii, printre care si Beijing, două decenii după, observăm că formatul de discuții este mai divizat ca oricând.

Pe 30 Noiembrie începe la Buenos Aires, în Argentina, unul dintre cele mai așteptate întâlniri G20. Discuțiile principale se vor referi la războiul comercial pe care administrația Trump l-a declanșat, în special cu UE si cu China, precum si mai vechea marota progresistă a încălzirii globale. Ambele subiecte sunt extrem de contencioase pentru participanții din Argentina. După eșecul întâlnirii ASEAN de acum câteva zile, unde președintele Xi al Chinei si vicepreședintele Pence al SUA au blocat practic agenda prin două cuvântari succesiv contondente si pline de reproșuri, Europa dorește un limbaj comun cu Asia despre încălzirea globală. Exact subiectul pe care, tocmai ieri, în pregatirea summitului, Trump l-a ironizat cum numai el stie să o facă.

Ziua curcanului din acest an (The Thanksgiving Day) tocmai fusese declarată ca fiind cea mai friguroasă din ultimii 120 de ani, americanii fiind uluiți de zăpada si frigul care se instalasera peste jumătate din continent, avand ninsoare până si in California cea permanent însorită. Canada, cu toate țigările legalizate cu marijuana, nu se mai poate încălzi de apropae o lună.

Experții în asemenea evenimente prevăd o clară luptă între cele trei poluri de dezvoltare, SUA, Europa si Asia. Pentru a câstiga bunăvoința europeană, China va propune o formulă de compromis asupra limbajului extrem de dur si anti dezvoltare folosit de talibanii europeni ai teoriei încălzirii globale. Că această noua teologie politică este uneori folosită de către puterile economice europene să încetinească dezvoltarea economică a celorlalți actori internaționali, în special cei din Asia, nu mai este un secret pentru nimeni.

Ca să reduca răceala dintre cele două supra puteri, China si SUA, aflate în mijlocul unui conflict major pe tema taxelor comerciale si furtului de tehnologie, președintele Xi va încerca o apropiere de limbajul european pe temele climatice, tocmai pentru a pune presiune pe administrația americană. O astfel de politică chineză alternativă poate fi ușor demontata de către SUA, dar ne arată cum China va folosi Europa pentru a regla tensiunile comerciale internaționale.

In Argentina, la întâlnirea G20, Europa este cel mai interesat actor în războiul comercial cu SUA, un astfel de război fiind practic nimicitor pentru Franța si Germania. Pentru că nu trebuie să ne mințim singuri, trebuie înțeles faptul că în materie de ideologie si propagandă neo-marxistă aceste două puteri europene sunt de neclintit, pe când în materie de economie, orice schimbare brutală a jocului economic mondial le poate dezechilibra sistemele economice bazate pe export si imperialism economic clasic.

Mai ales că procesul Brexit este la final, în aceste zile, practic se negociază documentul final al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar subiectele fierbinți ale taxelor vamale, liberului schimb de mărfuri si reglementărilor bancare nu au fost de loc rezolvate. G20 va avea loc exact la puțin timp după închiderea negoierilor despre Brexit si leaderii lumii vor încerca sa găsească alternative viabile la lovitură economică pe care aceasta ieșire o va administra.

Desigur că limbajul diplomatic practicat de catre G20 va ascunde multe capcane. Cea mai importantă este tocmai inducerea in eroare a opiniei public mondiale că în Argentina, conducătorii lumii vor asigura pacea globală sau o climă sănătoasă. O propagandă mincinoasa si perfect marxistă care va acoperi marile rupturi de interese si de strategii ale diverșilor participanți.

La Buenos Aires vor participa, între alții, președintele turc Erdogan si prințul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed Bin Salman. Tensiunile prezenței celor doi principali actori ai dramei Khashoggi se va repercuta asupra întregii întâlniri. În special, acum când Trump a refuzat sacrificarea saudianul pe altarul moralității europene, în favoarea Turciei. Sigur, raisul turc va încerca să dea o palmă ambilor aliați, tocmai pentru că joacă rolul inteleptului din 1001 de nopti.

Tensiunile dintre cei doi aliați orientali ai SUA vor fi extrem de importante, mai ales că participă la un joc mondial format din mai multe registre de interese. Saudianul are acum sansa de a arată lumii că este puternic si solid ancorat în regatul său, iar că pe plan internațional, crima de la Istanbul nu a afectat strategia americană de ansamblu. Surse DefenseRomania prevăd si o apropiere a prințului Salman de președintele rus Putin. O astfel de apropiere confirmată va arăta că SUA au învățat rapid să scurcicuiteze, la nevoie, Turcia prin folosirea altor alianțe zonale.

Prețul petrolului a scăzut iar tendința este sa rămână echilibrat pentru a răspunde necesarului bugetar atât al Rusiei cât si al Arabiei Saudite, în timp ce sancțiunile economice împotriva Iranului mușcă adânc din economia persană. Aceste argumente americane vor fi foarte puternice în determinarea cu care si alți actori asiatici vor acționa la aceasta întâlnire. La G20, geopolitica petrolului va fi deci foarte bine reprezentată si va oferi alternative eficiente președintelui american de a contracara politica europeana.

Pe fundalul unei stări sociale franceze alarmant de deteriorate, cu un Macron inapt să vorbească poporului său, emitent al unor decrete semi-monarhice si dând lecții de politică progresistă unei lumii care privește uluită degradarea la care a ajuns această putere europeană, tocmai prezența artizanilor geopoliticii petroliere va putea să convinga Germania că drumul ales de biocatia europeana va produce dificultăți sociale enorme.

Probabil că si Macron, cu stilul lui bombastic si gol va dori să dea o lovitură de imagine pentru pentru arăta francezilor, care il disprețuiesc profund, cât de important este el. Un G20 care va trebui sa fie urmărit atent si disecat cu penseta, căci in detaliile textuale si rictusul diferiților conducători prezenți va sta traducerea exactă a tensiunii mondiale care pare a domina timpul actual.