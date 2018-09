Punct de vedere al Depozitului Ecologic Vidra legat de evenimentul Asociaţiei GSL

PUNCT DE VEDERE AL DEPOZITULUI ECOLOGIC VIDRA LEGAT DE EVENIMENTUL ORGANIZAT DE ASOCIATIA “GRUP DE SOCIALIZARE LOCALA”, ASTAZI 9 SEPTEMBRIE 2018

Subscrisa Eco Sud SA cu sediul in str. Ankara nr. 3, Bucuresti, sector 1, reprezentata prin Director General Adrian Scarlat, va prezentam sintetic punct de vedere al companiei legat de evenimentul organizat de Asociatia “Grup de socializare locala”, astazi 9 septembrie 2018 si de acuzatiile aduse cu aceasta ocazie privind aspect afernte modului de functionare al depozitului ecologic:

Asociatia GSL protesteaza impotriva presupusului miros degajat de activitatea de depozitare a deseurilor

Raspuns: Aceasta acuzatie este falsa deoarece intregul depozit este acoperit in conformitate cu normele de mediu. Depozitul deserveste si asigura serviciul pentru o populatie de peste 3 milioane de locuitori din Bucuresti si Ilfov inclusiv si, in mod gratuit, pentru satele Sintesti, Vidra si Jilava, fiind un obiectiv strategic in managementul deseurilor in regiunea Bucuresti-Ilfov.

Pentru a demonstra acuzatia falsa de miros, invitam reporterii prezenti la eveniment sa constate in propriu acest aspect la intrarea din zona principala a depozitului ecologic.

Asociatia GSL protesteaza impotriva presupusei scurgeri de lichide din deposit care ar fi afectat balta Vadu lui Mos in urma cu trei saptamani.

Raspuns: Depozitul ecologic prin activitatea sa este protejat prin geomembrana si geocompozit care nu permit scurgerea lichidelor in afara depozitului. Fenomenele care au aparut in balta Vadu lui Mos sunt generate de fenomenul lipsei de oxigen in apa si de cresterea excesiva a algelor ceea ce a dus la moartea pestilor, fenomen care se repeta anual in mai multe balti si lacuri din Romania.

La o simpla accesare a stirilor de specialitate se poate observa ca in aceasta vara fenomenul de eutrofizare ca urmare a lipsei de oxigen a avut loc in foarte multe balti si lacuri din Romania: Galati, Cluj, Braila, Bucuresti (Lacul Morii, Herastrau) si in alte zone.

Sursele de poluare aferente baltii sunt generate de deseurile depozitate in mod abuziv in jurul acestei balti care genereaza scurgeri de levigate direct in panza freatica. Detinem in acest sens un studiu efectuat de o societate specializata cat si o harta cu amplasamentele in care sunt depozitate gunoaie direct pe sol si din care se scurge levigat.

O alta sursa de poluare a baltii Vadu lui Mos sunt fosele septice din ansamblurile de locuinte aflate in jurul baltii si a paraului Cocioc, toate dejectiile fiind deversate in aceasta balta. Detinem fotografii si probe privind acest tip de poluare.

Am constatat din articolele aparute in presa in ultima perioada ca scopul din spatele acestui eveniment organizat de asociatia GSL sunt tranzactiile imobiliare pentru terenurile care sunt in jurul baltii cu vedere la luciul de apa si chiar privatizarea acestei Balti, pentru speculatii imobiliare. Manipularea populatiei din Vidra, Sintesti si Berceni avand ca scop declarat poluarea baltii Vadu lui Mos ascunde interesele imobiliare ale unui grup de afaceristi care actioneaza prin GSL si doamna Daniela Nae si domnul Joiman Marian.

Nu in ultimul rand, dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca mobilizarea manifestantilor a fost facuta prin oferirea in mod illegal a 50 de lei, pentru fiecare participant, fapt denuntat de societatea noastra catre autoritatile responsabile. Pericolul acestei manipulari a unor cetateni este relevant si din punct de vedere al faptului ca acestia pot intra in cadrul perimetrului depozitului care reprezinta un obiectiv industrial in care protectia muncii reprezinta o prioritate, iar aceste patrunderi neautorizate pot genera accidente sau situatii fatale care ulterior ar fi greu de recuperate.





ECO SUD SA