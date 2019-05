Cât investesc partidele pentru publicitatea electorală pe Facebook? PSD, cele mai mari bugete

PSD pare să investească mult mai mult decât opoziția în publicitate pe Facebook în actuala fază a campaniei pentru europarlamentare și este ținta predilectă a publicității negative cumpărate de opoziție, după cum reiese din consultarea informațiilor oferite de rețeaua socială prin instrumentul Facebook Ad Library, conform hotnews.ro.

Datele nu sunt exhaustive, iar sumele date nu sunt fixe, ci reprezintă un interval, iar în text sunt prezentate campaniile încadrate la categoria "referitoare la politică sau probleme importante", nu și cele neraportate ca atare. Datele oferă însă o imagine interesantă despre câți bani cheltuie pe reclame Facebook principalele forțe politice de la noi.

În efortul său de a contracara campaniile de dezinformare și manipulare a alegătorilor, după cazuri precum alegerile prezidențiale din SUA, Brexit și unele alegeri europene, Facebook și-a introdus, între altele, o "bibliotecă" a publicității electorale cumpărate în această rețea de actorii politici, inclusiv în vederea alegerilor europarlamentare.

Cum arată campania electorală pe Facebook în acest moment (6 mai), potrivit informațiilor obținute din Facebook Ad Library:

PSD:

Partidul Social Democrat, în ansamblul său, apare cu opt campanii active, dintre care șase lansate în ultima săptămână:

dintre acestea, 5 promovează proiectele partidului și ale guvernului, 2 atacă PNL, una promovează un candidat PSD la europarlamentare

partidul a cheltuit cel mai mult (între 5.000 și 10.000 de lei) pentru o campanie despre sprijinul guvernului pentru întreprinderile mici.

bugetul per campanie preferat de PSD pare să fie între 1.000 și 10.000 de lei), cu patru campanii ce ce încadrează în aceste limite - inclusiv cele în care este atacat PNL

alte 2 campanii au atras între 500 și 1.000 de lei, iar una - sub 500 de lei

pe lângă aceste campanii comandate "de la centru", PSD mai cumpără publicitate și prin alte pagini ale sale (ex.: Consiliul Național PSD, Departamentul pentru Tineret și Sport PSD, Departamentul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală al PSD), cu investiții de la câteva sute la 1-5.000 de lei

cele mai multe dintre campanii - de la cele despre investiții in irigații sau proiectul Start-up Nation la cele în care este atacat PNL - sunt targetate pe public masculin, conform datelor privind audiența reclamelor. Celelalte sunt targetate echilibrat, după sex, vârstă sau regiune

PNL:

Partidul Național Liberal, în ansamblul său, apare cu 11 campanii active. La acestea se adaugă multe campanii comandate de filiale locale sau alte entități ale partidului.

Dintre cele 11 campanii "centrale": 2 sunt de promovare a lui Rareș Bogdan, 2 - promovare Siegfried Mureșan, 1 - Adina Vălean. 1 campanie susține referendumul convocat de președintele Iohannis. Celelalte promovează partidul, bazându-se pe activitățile unor primari PNL

Cele mai multe dintre campaniile centrale ale PNL, inclusiv cele pentru promovarea anumitor candidați, costă între 500 și 1.000 de lei. Câteva - cea pentru referendum și unele pentru promovarea partidului - au costat între 1.000 și 5.000 de lei.

Pe lângă acestea, PNL rulează multe campanii susținute atât de membri individuali, cât și de filiale sau alte organizații/pagini Facebook asociate partidului (ex.: "România in primul rând"). Cele mai multe dintre acestea au costat sub 100 de lei, dar există și unele care au costat câteva milioane.

USR Plus:

Uniunea Salvați România (USR) are 3 campanii centrale în desfășurare, dintre care 2 promovează proprii candidați la europarlamentare, iar una atacă un candidat PSD

pentru promovarea unui candidat propriu și pentru atacarea candidatului PSD, USR a cheltuit sume între 500-900 lei. Pentru a doua campanie de promovare a unui candidat, USR a cheltuit sub 500 de lei

USR are, însă, active foarte multe campanii cu bugete de sub 1 milion de lei, desfășurate de filiale, de membri sau în parteneriat cu Plus. Dintre acestea, cele mai multe promovează activitățile partidului, campanii generale precum "Fără hoție", dar și pe unii dintre candidați. Din datele consultate de HotNews.ro, la nivel local cel mai mult pare să fi cheltuit USR Arad pentru o reclamă din campania "Fără penali în funcții publice" (între 100-500 lei)

Pagina Alianța 2020 USR PLus are active 5 campanii: 3 de susținere a unor candidați, 1 de atac la adresa unui candidat PSD, 1 de atac la adresa PSD. Ultimele două au atras și cele mai mari cheltuieli - între 1-5.000 lei

ALDE:

ALDE are active patru campanii comandate "de la centru", acoperind aproape toată gama de bugete (de la sub 100 la peste 1.000 de lei). Campaniile transmit mesaje de tipul România în Schengen, sănătatea Românilor în Europa etc

Acestor campanii li se adaugă cel puțin o campanie a unui candidat ALDE (sub 100 lei)

UDMR:

UDMR (mai precis RMDSZ) are active 8 campanii comandate "de la centru", cu bugete de sub 100 de lei fiecare. La acestea se mai adaugă cel puțin două campanii ale unui candidat al partidului.