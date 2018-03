Psiholog, despre pedofilul de la Iaşi: "E fost copil abuzat". Cum arată profilul victimei perfecte

Psiholog "Părinţii trebuie să fie mult mai atenţi la ce fac copiii în mediul online"

Psihologul Keren Rosner trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte abuzul asupra copiilor şi cum pot fi detectate acestea, poate chiar înainte să aibă loc!

Despre bărbatul seropozitiv din Iaşi, care a violat cel puţin un copil, psihologul Keren Rosner a declarat: “Tânărul este o fostă victimă, un fost copil abuzat, la rândul lui, care a devenit abuzator şi care a găsit modul cel mai facil şi comod de a racola victime. El probabil că a abordat mulţi copii, însă se oprea la cei care răspundeau favorabil, la cei care prefigurau profilul posibilei victime. În general, tipul de copil care poate răspunde unor astfel de personae, este cel care poate fi fentat cu anumite favoruri, ispitit material, copilul care se simte singur şi are nevoie să vorbească, să fie ascultat, agresorul mimând o persoană binevoitoare”

“Factorul comun care poate duce la astfel de lucruri este neimplicarea părinţilor"

"Factorul comun care poate duce la astfel de lucruri este neimplicarea părinţilor sau neglijarea lor în ceea ce priveşte activitatea copiilor şi preocupările lor în spaţiul virtual. Din nefericire, copiii petrec foarte mult timp pe internet. Mereu am insistat asupra implicării active a părinţilor în ceea ce priveşte interesul copiilor atunci când sunt la calculator sau pe telefon, pentru că poate interveni tentaţia, preluarea comportamentului unui alt copil sau a grupului din care face parte. Dacă nu este supravegheat de adulţi şi îndrumat de ei, dacă nu i se explică şi nu i se aminteşte frecvent despre posibilele pericole care pot să apară în mediul online, se pot evita astfel de situaţii. Profilul copilului care poate cădea uşor în capcană este, în general, un copil care are foarte mult timp liber, nu este supravegheat, nu are activităţi constante şcolare sau extraşcolare, este cel care îşi proiectează mental scenarii pozitive. Este genul de copil naiv la care încă funcţionează gândirea magică, confundând aşteptările cu realitatea. Da, copilul este liniştit atunci când stă în faţa calculatorului, dar, părintele trebuie discret să ştie ce face copilul şi ce urmăreşte el acolo", a mai spus psihologul, la Realitatea TV.

"Se pot evita situaţii critice dacă copilul este preocupat şi dacă are constant activităţi"

Potrivit psihologului Keren Rosner, se pot evita situaţii critice dacă copilul este preocupat şi dacă are constant activităţi, dacă părintele este prezent în viaţa lui şi discută cu copilul. “Da, copilul va fi preocupat de anumite jocuri, de anumite subiecte pe care le caută pe internet, dar atunci când copilul caută să discute, când o conversaţie cu un adult îl preocupă foarte mult, înseamnă că acel copil are o nevoie afectivă, are nevoie de atenţie, pe care nu le primeşte în viaţa lui de zi cu zi”, a mai spus Rosner.

Keren Rosner a ţinut să precizeze că există câteva semne evidente în comportamentul copilului, care ar trebui să ne atragă imediat atenţia: “Oglinda copilului, atunci când se întâmplă ceva este comportamentul! Acesta îşi schimbă comportamentul, dintr-un copil activ, un copil vesel, acesta devine trist, retras , iar dacă era un copil retras, acesta devinde irascibil, ceva se întâmplă în comportamentul copilului, în felul lui de a fi. Poate fi gânditor, restras sau preocuparea lui majoră este cum să ajungă cât mai repede în mediul virtual. Această preocupare insistentă ridică anumite suspiciuni. Părintele trebuie să observe, părintele este cel care îl cunoaşte cel mai bine şi se poate sesiza atunci când există diferenţe de comporatment, de atitudine, de stare afectivă”.