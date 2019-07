PSD vs USL 3. ALDE și Pro România au candidat comun la prezidențiale

PSD este din nou cu spatele la zid, la nici 48 de ore după ce reușise să treacă peste șocul europarlamentarelor, păstrând guvernul, conducerea Camerei și unitatea partidului. Un acord realizat luni de Tăriceanu și Ponta lasă doar o singură alternativă social-democraților. Practic, pe 1 iulie a fost dat startul campaniei pentru prezidențiale, prima mutare fiind făcută de ALDE și ProRomânia, care au decis să aibă un candidat comun în noiembrie 2019, pe modelul USL.

Acest candidat este Călin Popescu Tăriceanu. PSD este obligat să îl susțină, sau va merge singur la prezidențiale. În joc sunt cele 5,1 milioane de voturi pe care Victor Ponta le-a luat în 2014. E foarte probabil că o parte a electoratului care a susținut candidatul USL 2 (PSD-ALDE) să nu mai poată fi mobilizat în 2019, din varii motive, de la dispariția fizică la schimbarea opțiunilor politice. Sau, dimpotrivă, să fi rămas fidel PSD, care merge cu candidatul propriu. Totuși, bazinul electoral e uriaș, iar pentru cele două partide orice scor peste 10,6 (cât au obținut împreună la europarlamentare) e un scor bun.

Riscurile pentru PSD dacă merge împotriva USL 3

Social-democrații nu își pot permite să iasă pe margine din primul tur. Alianța Ponta-Tăriceanu îi lasă în ofside. Orice simplificare a jocului aduce un bonus celor care fuzionează/se aliază. USL 3 nici nu trebuie să ia prea mult din voturile PSD: dacă 0,2 % dintre alegători pariază pe Tăriceanu, în loc să-și dea votul candidatului social-democrat, USR și PNL ajung în finală, PSD pierde și prezidențialele și guvernarea. În 2014, PSD a reușit să păstreze Guvernul, având în spate 46% din electorat și în față doi ani până la noi alegeri. Cu un scor blocat undeva la 20 de procente, parlamentarii PSD vor fi greu de ținut aproape. Mai ales dacă există alternativa USL 3, unde se pot replia.

PSD poate insista cu un candidat propriu, mergând pe discursul votului util (nu risipiți voturile Stângii pe ”trădători” etc). Dar, astfel intră în conflict cu candidatul USL 3 și cu formațiunile componente. Greu să mai guvernezi cu ALDE, după ce te-ai războit cu candidatul acesteia. Există și scenariul în care PSD reface scorul de la europarlamentare și intră în turul doi, singur împotriva tuturor. Dar merită această victorie a la Pirus? Pot câștiga social democrații alegerile prezidențiale, odată intrați în finală? Dacă nu, cum vor mai rezista la guvernare, fără ALDE? În schimb, dacă merg pe alianța cu Tăriceanu și Ponta, pot spera la scorul însuma al celor trei partide, care îi duce la 33%, și evident, în turul al doilea.

ALDE, obligat la alianța cu ProRomânia

ALDE a ratat intrarea în Parlamentul European din cauza unei fraze nefericite, aruncate de Liviu Dragnea: voi face marele anunț în seara de 26 mai. S-a crezut că își va anunța candidatura la prezidențiale, ceea ce a lăsat ALDE fără aer. Partidul avea portanță atâta vreme cât se credea că va da prezidențiabilul Coaliției. Până la rezultatul-șoc de la europarlamentare, victoria lui Tăriceanu, susținut de PSD, era chiar un scenariu plauzibil.

Relansarea ALDE nu e posibilă fără ca locomotiva sa de imagine să intre în cursa prezidențială. Tăriceanu era la mâna Congresului PSD , care l-ar fi pus, peste o lună, în fața unui fapt împlinit. Cum se spune în filmele americane: take it, or leave it. Prin acordul pentru USL 3, Tăriceanu dă PSD mutarea în plic, ceea ce explică și graba cu care s-au mișcat cei doi lideri.

