PSD va testa şi un candidat comun PSD ALDE pentru Cotroceni. Ce şanse are Tăriceanu

PSD intentioneaza sa testeze mai multe variante pentru prezidentiale, inclusiv un candidat comun cu ALDE, chiar si Calin Popescu Tariceanu.

Intrebata, duminica seara, la un post TV, daca va fi introdus in sondaje numele lui Calin Popescu Tariceanu, Dancila a raspuns: "Sigur".



"Candidatul trebuie sa fie cel sau cu cele mai multe sanse. In sondaje vom introduce toti colegii care si-au exprimat dorinta de a candida, dar si un candidat comun al PSD ALDE pentru a vedea care e opinia electoratului, si decizia o vom lua impreuna in forul statutar", a spus Viorica Dancila, noteaza ziare.com.







Intrebata daca ar vrea sa fie printre prezidentiabili, Dancila a raspuns: "Nu am luat in calcul acest lucru. Fac un sondaj pentru cei care vor sa candideze. O sa figurez alaturi de alti lideri ai partidelor politice pentru a vedea cum ne pozitionam la nivel de lideri de partide".



Pana la aceasta ora, din PSD si-au anuntat intentia de a fi testati Eugen Teodorovici, Liviu Plesoianu si Serban Nicolae. Totodata, Mihai Fifor a lasat de inteles ca poate fi interesat.