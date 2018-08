PSD "recuperează" înalta trădare, pe care a folosit-o şi contra lui Băsescu

Băsescu, despre Dăncilă: Nu înţelege vălul de penibil cu care acoperă ţara

PSD "recuperează" acuzaţia de înaltă trădare, pe care a folosit-o şi contra lui Traian Băsescu, Fostul președinte Traian Băsescu a fost amenințat de cel puțin cinci ori, în cei zece ani de mandat, cu punerea sub acuzare pentru înaltă trădare! Motivele au fost diverse: de la vânzarea intereselor României la Bruxelles până la promulgarea Legii Educației, potrivit Realitatea TV.

Tema punerii sub acuzare pentru înaltă trădare a apărut prima dată în 2007, când fostul senator Gheorghe Funar susținea că, împreună cu UDMR, Traian Băsescu ar fi urmărit dezmembrarea teritorială a României.



Ideea a revenit în 2011, în contextul apariției stenogramelor Wikileaks. A fost repusă pe tapet de purtătorul de cuvant al PSD de la acea vreme, Emil Radu Moldovan. "În cazul în care cablogramele Wikileaks ar fi privite foarte serios, ar trebui ca preşedintelui Traian Băsescu, care ne spune cum de la sine putere le taie pensiile românilor şi că a lăsat în Irak două miliarde de euro, Kovesi şi cu Morar să meargă să îi pună cătuşe pentru înalta trădare, unul la o mână şi altul la alta.”



Un an mai târziu, în 2012, Olguța Vasilescu, pe atunci simplu senator, afirma că Traian Băsescu ar trebui pus sub acuzare pentru înaltă trădare, pe motiv că a promulgat Legea Educației, elaborată în mandatul fostului ministru Daniel Funeriu.



În 2013, fostul premier PSD Victor Ponta îl acuza pe Traian Băsescu că ar fi vândut România la Consiliul European. „Nu ştiu cine a cumpărat-o, în Consiliul European, atunci când am vândut-o”, a replicat Băsescu. Mai mult, fostul preşedinte a afirmat că scenariul suspendării sale, ca urmare a acuzaţiei de înaltă trădare, era ca înainte de prezidenţialele din 2014, Ponta să aibă aproape tot anul un preşedinte suspendat si pe Crin Antonescu la Cotroceni.



Și, tot în 2013, fostul senator Dan Voiculescu spunea că Băsescu s-ar face vinovat de aceeași faptă pentru că ar fi fost autorul moral al înstrăinării patrimoniului Fundației Gojdu. Niciuna dintre acuzaţiile lansate la adresa fostului preşedinte nu a trecut de stadiul de avertisment sau simplu artificiu electoral.