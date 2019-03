PSD, primarului Brăilei: E nevoie de Legile justiţiei, nemernicii ne-au vânat cu cătuşele în mână

Este nevoie de Legile justitiei - a fost raspunsul secretarului general al PSD, Codrin Stefanescu, la afirmatia primarului Brailei, Marian Dragomir, care a spus ca, din punctul sau de vedere, social-democratii ar trebui sa abandoneze acest subiect si sa vorbeasca mai mult despre realizarile din judete.

"Da, Marian, este foarte corect, suntem un partid de oameni care construiesc, dar, in acelasi timp, ce noi construim altii incearca sa distruga, pas cu pas. Este nevoie de Legile justitiei. Este nevoie de tot ceea ce am facut noi, pentru ca sunt primari, viceprimari, consilieri judeteni, municipali hartuiti cu catusele ani de zile, in toata tara, pentru tot felul de mizerii si aberatii. Tot ce inseamna PSD nemernicii astia au vanat pas cu pas, bucatica cu bucatica. Nemernicii astia ne-au vanat cu catusele in mana, cu niste legi facute de Macovei, crezand ca ne sperie", a declarat, duminica, Stefanescu, citat de ziare.com.



Amintim ca, in aceeasi zi, primarul Brailei le-a cerut ministrilor Cabinetului Dancila prezenti in orasul sau sa renunte mai repede la subiectul Legilor justiei, care face rau intregului partid.