PSD, obligat să publice sursele de finanțare ale mitingului împotriva abuzurilor din Piața Victoriei

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Partidul Social Democrat trebuie sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, organizat de formatiunea politica pe 9 iunie 2018. Decizia este definitiva.

Din punct de vedere tehnic, instanta a mentinut o decizie similara data de instanta inferioara, Tribunalul Bucuresti, si a respins recursul facut de formatiunea politica.



"Respinge recursul ca nefondat. Definitiva," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.







Partidul Social Democrat trebuie sa faca aceste infomatii publice la solicitarea jurnalistului Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului pentru Investigatii Media (CIM). Acesta a solicitat datele in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii publice.



Ovidiu Vanghele a vrut sa afle sursele de finantare si prestatorii de servicii privind mai multe actiuni organizatorice, cum ar fi transportul participantilor din localitatile de domiciliu catre Bucuresti, asigurarea de apa si mancare pentru acestia, amenajarea locului de desfasurare a evenimentului (instalare scena, instalare ecrane, difuzare muzica, difuzare Finala Roland Garros 2018 etc.).



La acest miting s-a estimat ca ar fi participat 130.000 de oameni, scrie ziare.com.



Dupa ce PSD a refuzat sa-i puna informatiile la dispozitie, Ovidiu Vanghele a deschis un proces in contencios-administrativ. Jurnalistul a fost reprezentat in instanta de Elenina Nicut, avocata care a invins si Curtea Constitutionala.