PSD, manipulare la adresa USR+PLUS, cu un mesaj din 2018

Manipulare electorală lansată de PSD la adresa USR+PLUS. Deputatul PSD Nicușor Halici şi-a acuzat adversarii politici că ar intenţiona să provoace incidente în secţiile de votare şi a prezentat un aşa-zis mesaj intern al USR Iaşi. Presupusa probă, o captură de ecran, este aceeaşi ca cea publicată în octombrie anul trecut, în timpul referendumului pentru familie.

„Atrag atentia cu privire la activitatile pe care un competitor electoral vrea sa le desfasoare in urmatoarea perioada, in ziua scrutinului, este vorba de alianta 2020 USR-PLUS. Chestiunile care duc la aceasta concluzie au inceput sa vina mai din timp dar le-am tratat in sfera normalitatii si nu le-am dat foarte mare atentie. In cursul zilei de ieri, in online, pe pagina USR Iasi, un material care spune asa: Pentru toti delegatii, daca nu ati raportat niciun incident la vot pana la ora 10.00 trebuie sa creati macar unul. E un mesaj folosit pe platforma interna a USR, noi am facut rost de la ei de la Iaşi”, a anunțat, luni, preşedintele comisiei juridice a Camerei Deputaților, Nicușor Halici, într-o conferință de presă.

Mesajul este însă identic cu cel difuzat, pe 6 octombrie 2018, în prima zi a referendumului pentru familie, Mesajul şi captura de ecran au fost distribuit de Chris Terheş, actualmente pe poziţia a 3-a a listei de europarlamentar PSD.

Acuzaţiile lui Nicușor Halici, la 0:48.

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat şi el că mesajul atribuit partidului pe care-l conduce este o „invenție”. „Mă îndoiesc că poate să aibă legătură cu realitatea. Cred că este o invenție marca PSD, așa cum ne-a obișnuit. Un fake similar a fost distribuit dinspre PSD și la referendumul pentru familie. Și atunci au rostogolit un text dovedit fake, evident. Folosesc aceleași tactici, fiind în criză de idei și disperați”, a declarat Dan Barna pentru stiripesurse.ro.