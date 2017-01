PSD începe atacul: Proiect de modificare a Codului Penal, trimis la Ministerul Justiţiei

PSD ia cu asalt Codul Penal. Un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala a ajuns luni de la PSD la Ministerul Justitiei, au confirmat pentru HotNews.ro surse din partid. Aceste modificari au fost anuntate in programul de guvernare al PSD. Ministrul justitiei, Florin Iordache, a vorbit la audierile din Parlament despre nevoia de amendare a Codurilor din cauza ca ar exista peste 40 de decizii ale Curtii Constitutionale cu care legislatia penala trebuie pusa in acord. Pe de alta parte, nu e clar in ce masura modificarile se vor limita la deciziile Curtii si nu se vor extinde la dezincrimiarea unor fapte, conflicte de interese etc.

Un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala a ajuns luni de la PSD la Ministerul Justitiei, au confirmat pentru HotNews.ro surse din partid.

Aceste modificari au fost anuntate in programul de guvernare al PSD. Ministrul justitiei, Florin Iordache, a vorbit la audierile din Parlament despre nevoia de amendare a Codurilor din cauza ca ar exista peste 40 de decizii ale Curtii Constitutionale cu care legislatia penala trebuie pusa in acord. Pe de alta parte, nu e clar in ce masura modificarile se vor limita la deciziile Curtii si nu se vor extinde la dezincrimiarea unor fapte, conflicte de interese etc.

In ce priveste proiectul referitor la gratiere si amnistie (tot nu e clar daca se va face prin proiect de lege sau ordonanta de urgenta), despre care HotNews.ro a scris la sfarsitul saptamanii trecute ca se discuta in ritm accelerat si a intrat in linie dreapta, luni, 16 ianuarie, a avut loc la ministerul justitiei o discutie cu sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).

Saptamana trecuta, ministerul le-a solicitat oficialilor ANP in regim de urgenta, potrivit surselor HotNews.ro, date statistice cu privire la numarul detinutilor, tipul de infractiuni si simulari in ce priveste gratierea unor fapte. Oficialii ministerului vor sa stie cati detinuti ies din penitenciare in cazul gratierii pedepselor de pana la cinci ani inchisoare, tinta fiind ca din inchisori sa iasa cel putin 8000 de detinuti pentru ca altfel va fi mai dificil de justificat o masura care nu rezolva problema suprapopularii inchisorilor. Potrivit surselor HotNews.ro, cel care coordoneaza aceste discutii in cadrul ministerului este procurorul Constantin Sima, recent detasat in MJ.