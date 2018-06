ALERTĂ. PSD și UDMR au propus să abroge o lege privind sancționarea faptelor de corupție

Încă un abuz în comisia juridică. PSD și UDMR au propus să abroge legea 78/2000 care sancționează faptele de corupție, urmând ca o parte dintre infracțiuni să fie preluate în Codul penal. Propunerea este la stadiu de intenție și a fost discutată de Marton Arpad și Eugen Nicolicea, anunță hotnews.ro.

Legea 78/2000 privind pentru prevenirea, descoperirea și sanctionarea faptelor de corupție ar putea fi abrogată, dacă intenția exprimată marți de deputații Marton Arpad (UDMR) și Eugen Nicolicea (PSD) în cadrul comisiei juridice va fi pusă în aplicare.

"Haideți să o abrogăm și am rezolvat problema", a spus în ședință Marton Arpad, iar președintele comisiei juridice i-a răspuns că este de acord cu acest lucru, urmând ca o parte dintre infracțiuni să fie preluate în Codul penal. Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a semnalat faptul că "40% din activitatea DNA este reglementată prin această lege"

Marton Arpad (UDMR):



"Avem niște legi speciale care se ocupă cu toate aceste problematici. Avem de exemplu codul penal. Codul penal are capitole distincte pentru astfel de activități, care contravin, în viziunea codului penal, unei activități al unui funcționar public în sensul dat de codul penal. Mai avem și alt capitol care se ocupă cu alte activități care sunt asimilate faptelor de corupție. Si atunci, îmi pun întrebarea - dacă avem noi legsilatie privind spălarea de bani, bancară, penală, de ce mai avem nevoie de acest 78? Cea mai bună soluție ar fi abrogarea inregii legi așa cum este ea.



Tot ce avem în domeniul penal se regăsește în Codul Penal, ceea ce nu se regăsește în codul penal se regăseste în acea lege privind incompatibilitățile, avem nevoie de niște definiții ale unor fapte de comerț le avem în codul civil etc.



Repet - avem nevoie de legea 78? Haideți să o abrogăm și am rezolvat problema."



Eugen Nicolicea (PSD):



"Eu am înțeles, dacă vreți mai semnalez și eu deficiențe ale ei, spre exemplu acolo se vorbește despre o anumită infracțiune doar că agravantă și totuși pentru că este acolo și infracțiunea principala este în cod atunci determină practic competența… Nu avea ce să caute infracțiunea undeva și agravanta în altă lege.



Eu sunt de acord cu dvs. cu abrogarea ei și preluarea unor infracțiuni de acolo în cod, numai că nu dirijăm noi acuma ce se întâmplă la cod. Și pentru această chestiune când facem codul putem să facem operațiunile pe care le-ați spus dvs."