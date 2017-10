PSD grăbeşte proiectul de lege revoltător. Jandarmii pot deveni organe de cercetare judiciară

Proiectul de lege al senatorului PSD Viorel Salan care propune acordarea unor drepturi suplimentare pentru jandarmi, printre care posibilitatea de a deveni organe de cercetare judiciara, de a perchezitiona persoane sau vehicule sau de a conduce suspecti la unitatile jandarmeriei, a primit raport de adoptare din partea comisiei de aparare din Camera Deputatilor, scrie hotnews.ro.

In comisie, raportul de admitere a trecut cu 12 voturi "pentru" si 6 "impotriva". Proiectul trebuie sa primeasca raport si de la comisie juridica, apoi va merge la vot in plenul Camerei Deputatilor, Senatul fiind camera decizionala.

Intr-o postare pe Facebook, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al acestei comisii, a facut un apel la societatea civila sa reactioneze fata de acest proiect care, in opinia sa, va afecta grav libertatea de exprimare din Romania.

"PSD lupta de dimineata pana seara impotriva statului politienesc - mai putin cand isi poate face el unul cu mana ministrului Carmen Dan. Foarte, foarte grav ce face acum partidul lui Dragnea in Comisia de Aparare. In ciuda avizului negativ al propriului Guvern (!), in ciuda avizului negativ unanim (!) al Comisiei pentru Administratie Publica, in ciuda opozitiei Ministerului Justitiei, oamenii ministrului Carmen Dan forteaza proiectul de lege prin care Jandarmeria devine organ de cercetare judiciara, desi este evident neconstitutional ca un organism militar sa cerceteze civili (pentru ca ii va cerceta pe principiul:

"A zis doamna ministru sa-i umflam!". Fac un apel catre societatea civila, catre specialistii in drept, catre orice cetatean care crede in valorile europene sa ia pozitie pentru blocarea acestui proiect care va afecta grav, pe termen lung, libertatea de exprimare din Romania," scrie Raetchi.