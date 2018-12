Deputații plafonează dobânzile la creditele bancare

Amendamentul PSD legat de plafonarea dobânzilor la creditele imobiliare, ipotecare și de consum a fost votat miercuri în Plenul Camerei Deputaților, scrie Realitatea Financiara.

Deputații au aprobat în plen proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

Astfel, dobânda anuală efectivă (DAE) la creditele de consum va fi de maximum 50% pentru creditele de până la 15.000 de lei, spune proiectul de lege care va intra tot azi la vot final.

În varianta inițială, trecută prin Senat, dobânda-maximă nu trecea de 18% pe an în cazul creditelor de consum.

Dobânda efectivă anuală nu poate depăși cu mai mult de 3 puncte procentuale dobânda legală (stabilită de BNR), în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare.

Cum justifică deputații plafonul de 50% la dobânzi? Pentru a nu împiedica funcționarea mecanismelor concurențiale pe piața de creditare, nivelul maxim al dobânzii ar trebui să permită o concurență loială pe partea de ofertă a pieței, iar consumatorii să poată selecta ofertele care se potrivesc cel mai bine nevoilor acestora.

Analizând legislația şi practica altor state europene, observăm că 13 state membre nu prevăd nicio plafonare a dobânzii, în timp ce alte 14 state membre au anumite forme de plafonare, în funcție de anumiți factori (tipul creditului, suma creditului, durata creditului, scopul creditului etc.).

În Marea Britanie, costul total anual al unui împrumut nu poate depăși suma împrumutată, ceea ce a permis o acţiune sanitară pe piaţa creditului de consum, dar a permis operatorilor responsabili să funcţioneze şi să continue să satisfacă o nevoie autentică.

Dintre alte state care plafonează dobânzile, menționăm următoarele exemple: Lituania are un plafon de 75%, Bulgaria (cu o economie similară României) şi Finlanda care au introdus un nivel al dobânzii anuale efective de 50% pe an sau al Estoniei – care a introdus un nivel al dobânzii anuale efective de 56,42% pe an tot pentru creditele de consum.

Italia a stabilit un număr de aproximativ 23, respectiv 30 de tipuri diferite de plafoane - în funcţie de tipul creditului, suma creditului, durata creditului pe când Spania a instituit o plafonare relativă de dobândă numai pentru creditele pentru locuinţe sociale.