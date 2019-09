Ședință de urgență la PSD. Dăncilă, la final: "Săptămâna viitoare mergem în Parlament"

UPDATE | După două ore și jumătate de discuții în Comitetul Executiv al PSD, președintele PSD Viorica Dăncilă a venit în fața presei și a oferit detalii.

"Un prim subiect abordat a fost strangerea de semnaturi. Avem 1.018.000 de semnaturi, iar procesul este in continua desfasurare.

De asemenea, am discutat despre desemnarea unui purtator de cuvant al PSD. A fost desemnat Valeriu Steriu.

Apoi, am decis ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament. Vom merge, vom discuta cu partidele politice, astfel incat sa obtinem votul de incredere. Si daca nu obtinem votul de incredere, guvernul nu cade", a explicat Viorica Dăncilă.

"Am vorbit si despre o simpla remaniere, dar nu ne-am decis. Nu stiu daca facem restructurare sau remaniere. Vom vedea, in functie de cum ne vom prezenta in Parlament, daca va fi restructurare sau remaniere. Decizia o ia Comitetul Executiv National. Daca mergem pe restructurare, vom avea 19 ministere, plus premierul. Ma voi consulta cu juristii si vom lua o hotarare", a adăugat premierul.

"Nu imi este frica de motiunea de cenzura, asa cum nu imi este frica sa merg in Parlament", a mai spus Viorica Dăncilă.

Stirea inițială

La ora 18:00, a fost convocat Comitetul Executiv al PSD, care trebuia să decidă oficial când va veni premierul Viorica Dăncilă în Parlament cu o nouă formulă guvernamentală, după ieșirea ALDE de la guvernare.

Viorica Dăncilă a ajuns cu aproape 30 de minute întârziere la sediul PSD și nu a făcut nicio declarație. "Vorbesc după CEx" au fost cuvintele șefei PSD.

Astăzi, înaintea Comitetului Executiv, Viorica Dăncilă, care s-a tot plâns că președintele Klaus Iohannis blochează activitatea Guvernului, a găsit un tertip.

Concret, premierul a anunţat că va fi adoptată o hotărâre de Guvern prin care se va transfera de la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul către Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii ordonanţelor de urgenţă, în sensul motivării situaţiei excepţionale.

"Pentru deblocarea acestei situatii, vom adopta o Hotarare de Guvern prin care vom transfera de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul catre Secretariatul General al Guvernului avizarea privind oportunitatea emiterii Ordonantelor de Urgenta in sensul motivarii situatiei exceptionale, asa cum cere legislatia", a spus Dăncilă.