PSD dă în clocot! Atacuri în cascadă la tabăra Dăncilă

Deputatul Liviu Pleșoainu și fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu atacă în cascadă tabăra care o susține pe Viorica Dăncilă.

Primul care a ieșit la atac a fost Codrin Ștefănescu. Acesta susține că grei din PSD, precum Gabriela Firea, Șerban Nicolae sau Liviu Pleșoianu, au fost amenințați cu moartea.

,,Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Olguta Vasilescu sau Gabriela Firea! Doar unul dintre acestia poate candida din partea PSD, cu sanse reale in turul 2! Doar unul dintre cei care s-au luptat ani de zile cu abuzurile unui sistem toxic si ticālos. Pe fatā, cu curaj, cu asumarea tuturor riscurilor. Oameni care au fost vânati in adevaratul sens al cuvantului. Olguta plimbatā cu catuse la maini ptr o fapta inexistenta! Firea amenintata ca-i vor fi rapiti copiii! Plesoianu si Serban amenintati in mod constant cu moartea! Oameni din partid hartuiti, umiliti si batjocoriti in fiecare zi de o camarilā de serviciu formatā din mercenari lipsiti de orice moralā si de scrupule'', a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

O oră mai târziu a atacat și Pleșoianu, care și-a reiterat optțiunea de a candida la prezidențiale chiar dacă nu va fi desemnat de partid.

,,Procente, calcule, gândiri, răzgândiri, tabere... Pierdem esențialul! Pe mine nu mă interesează nimic din toate astea. Mă interesează doar ca România să nu mai fie majordomul nimănui, ca țara noastră să se regăsească pe sine și ca românii să aibă la vot alternativa uman-sănătoasă oferită de cineva care se încăpățânează să nu facă jocul NIMĂNUI! Eu nu am de gând să mă las modelat de NIMENI!

Cel mai mare curaj este acela de a-ți asuma public libertatea interioară, acela de a fi un om autentic într-o mare de surogate.

Voi candida, așa cum am spus. Eu nu mă răzgândesc din trei în trei luni, cum fac alții... Fie să FIM, oameni LIBERI! Și ne-OM număra în câteva luni'', a scris Pleșoianu.