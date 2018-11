PSD anunță: "Avem o bătălie foarte grea cu rămășițele statului paralel"

Codrin Stefanescu

Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, a declarat că la şedinţa de luni a CExN vor fi discuţii despre liderii care nu mai reprezintă poziţia unitară a PSD după ce au trimis scrisori „de sorginte #rezist” şi au spus că fac parte dintr-un partid de maimuţe.

Codrin Ștefănescu a precizat, de asemenea, că "PSD în acest moment are o bătălie foarte grea cu rămăşiţele statului paralel".

"PSD are o poziţie unitară, PSD are o conducere susţinută de toate organizaţiile judeţene, de primari, de preşedinţii de Consilii Judeţene, de parlamentari şi PSD în acest moment are o bătălie foarte grea cu rămăşiţele statului paralel.

Dacă în timpul acestei bătălii vii cu scrisori deschise în mass-media, al căror text este de sorginte #rezist, evident că nu mai reprezinţi poziţia unitară a PSD. Când se aude în spaţiul public că ai vorbit la o şedinţă de partid şi ţi-ai înjurat miniştrii, colegii, pe toţi la grămadă, considerând că faci parte dintr-un partid de maimuţe, evident că nu reprezinţi poziţia unitară a PSD”, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, pentru Mediafax.

CEx al PSD va avea loc, luni, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului.