PSD se reunește sâmbătă în CEx. Ședință de partid, pe litoral

Comitetul Executiv al PSD se întrunește în ședință pe litoral, ca să stabilească strategia pentru perioada următoare.

Potrivit unor surse citate de Realitatea TV, Viorica Dăncilă plănuiește să ceară validarea Parlamentului pentru noul Guvern, în a doua săptămâna a lunii septembrie.

Florin Iordache a afirmat, la Realitatea TV, că e o ședință normală, pe care o face orice partid la început de sesiune parlamentară.

Totodată, deputatul PSD și-a exprimat convingerea că vor atrage încă 30 de voturi pentru a obține votul Parlamentului pentru Guvernul Dăncilă. El a lăsat să se înțeleagă că ar fi făcute deja cărțile.

Viorica Dăncilă, apel la calm

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a făcut vineri, un apel la calm către PSD, recomandându-le membrilor de partid să fie calmi și să aibă răbdare în privința crizei politice provocate de ieșirea ALDE de la guvernare. Totodată, Dăncilă a spus că nu mai vrea să existe în CEX al PSD discuții despre ieșirea de la guvernare.

În cadrul discursului susținut la Școala de vară a femeilor social-democrate organizată la Mamaia, Viorica Dăncilă le-a cerut imperativ liderilor de filiale județene să se mobilizeze în campanie pentru candidatura ei.

”Cine ezită, să ne lase și să plece. Când or să mă vadă pe mine că am obosit, să obosească și ei. Vreau ca în CEX să nu mai am parte de discuții, rămânem la guvernare, nu rămânem la guvernare, candidăm nu candidăm, domnule, noi suntem PSD, nu suntem partidul răzgândacilor!”, a spus președintele PSD.

Aceasta a explicat că nu va pleca din fruntea Guvernului, decât în cazul în care va fi adoptată în Parlament o moțiune de cenzură.

”Vom merge în Parlament, dacă acea formulă de Guvern va cădea, Guvernul nu va cădea, să fim calmi, să avem răbdare, poate vom obține consens. Premierul poate pleca doar în două situații - demisia, ceea ce este exclus, și moțiune de cenzură. Chiar dacă ar fi adoptată moțiunea de cenzură, vom merge în luptă cu aceeași determinare și cu aceeași tărie”, a spus șeful partidului.