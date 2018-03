PSD are luni un CexN, înainte de Congres. Decid dacă vor avea loc alegeri pentru vicepreşedinţi

Luni, PSD are o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional în care va decide dacă la Congresul Extraordinar din 10 martie vor avea loc alegeri pentru funcţiile de vicepreşedinţi, dar şi pentru cea de preşedinte executiv, intens disputată în partid. Totodată, în Congres se vor face schimbări şi la Statutul PSD, şi este posibil să existe şi un vot de reconfirmare pentru Liviu Dragnea, în funcţia de preşedinte.

Funcţia de preşedinte executiv care este deţinută în prezent de Nicolae Bădălău este dorită şi de Marian Oprişan, dar în cărţi ar mai fi pentru funcţie şi Ecaterina Andronescu.

Pe 21 februarie, Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat că va candida la Congresul PSD, pentru o funcție de conducere în partid. Acesta a spus că nu a candidat la Congresul PSD din 2015, pentru că atunci nu avea soluția dată de judecători în dosarul ”Căprioara".

”Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legătură cu ce mi-au fost aduse ca și acuzatii, eu candidez la o functie de conducere în partid”.

Dar miza Congresului ar fi ca Dragnea să scape de vicepreşedinţii de partid care nu îi mai sunt loiali. Mai exact, schimbarea unor vicepreşedinţi în care Liviu Dragnea nu mai are încredere. Potrivit unor surse din partid, printre cei căzuţi în dizgraţie se numără Nicolae Bănicioiu şi Ionuţ Vulpescu, foşti miniştri în guvernarea Ponta, care au rămas foarte apropiaţi de fostul premier, aflat acum în război deschis cu Liviu Dragnea.

Un alt vicepreşedinte care va fi trecut pe linie moartă în partid este Georgian Pop, fost preşedinte al Comisiei pentru controlul SRI din Parlament, funcţie care acum îi aduce ghinion: Liviu Dragnea îl suspectează că e prea apropiat de serviciile de informaţii.

Nici fostul premier Mihai Tudose nu este sigur că va rămâne vicepreşedinte al partidului. Deşi, prin demisia de la Palatul Victoria a scutit partidul de o nouă moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern, deci de o nouă lovitură de imagine după modelul Grindeanu, surse din PSD susţine că Liviu Dragnea „nici nu a uitat, nici nu a iertat" răzvrătirea lui Tudose, drept urmare vrea să-l lase fără nicio funcţie de conducere.